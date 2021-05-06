Эта компактная зажигалка работает на нити накаливания и оснащена собственным аккумулятором. Данная особенность позволяет свободно пользоваться устройством на открытом пространстве даже в самую сырую и ветреную погоду. Зажигалка представлена в нескольких цветовых вариантах и укомплектована двумя шнурами для зарядки и подвешивания на шею или сумку. Что же касается заряда, то в среднем режиме эксплуатации его может хватить даже на неделю, тогда как на восстановление потенциала требуется около 1,5 часа.

Цена: от US $8.25 / 619,40 руб.

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В этом наборе есть всё необходимо для гравировки, причём не только для любительской, но и для профессиональной. В комплектацию входят насадки на любой вкус и цвет, диски, свёрла и мини-дрель. Качество исполнения, как и материалы выше всяких похвал. Всё уложено в удобном кейсе для хранения с ручкой из прочного пластика.

Цена: US $39.98 / 3001.67 руб.

Доставка: US $35.55 / 2669.07 руб.

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Эта универсальная сумка подойдёт для каждого велосипеда. Она оснащена тремя регулируемыми ремнями (2 для рамы и 1 для рулевой колонки) и имеет прозрачное окошко для любого мобильника, благодаря чему можно видеть его экран. При этом мобильному устройству не будут страшны осадки и механические повреждения, что никак не помешает его сенсору сохранить свою чувствительность. Кроме того, сумку можно использовать для хранения всевозможной мелочёвки.

Цена: от US $9.83 / 738.03 руб.

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Сегодня всё больше пользователей предпочитают работать прямо в смартфонах, используя мессенджеры и прочие средства связи. Но если приходится вводить большие тексты, то конечно клавиатуры мобильного устройства будет недостаточно. На помощь придёт компактная bluetooth-клавиатура со специальной выемкой, которая позволит размещать смартфон или планшет вертикально или горизонтально, получив эдакий формат мини-ноутбука. Сама клавиатура работает автономно, так как оснащено батареей перезаряжаемого типа.

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Цена: от US $21.69 / 1628.47 руб.

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Ремень сделан из натуральной кожи и имеет стильную пряжку с надёжным регулировочным механизмом, также есть возможность выбора цвета, длины ремня и дизайна пряжки. Кроме того, покупателя ждёт приятный бонус в виде небольшого брелока. Такой ремень в качестве подарка будет однозначно оценен по достоинству.

Цена: от US $9.09 / 682.47 руб.

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Универсальная встраиваемая в стол зарядка под любую рабочую поверхность имеет два USB-порта разного формата, подходящих под любую мобильную электронику. Кроме того, устройство поддерживает беспроводную зарядку. Также для портов в комплекте прилагаются силиконовые заглушки, благодаря чему зарядка защищена от влаги. Имеется и кабель для подключения к сети, правда, без адаптера, но в принципе можно запросто обойтись смартфонным.

Цена: от US $12.97 / 973,78 руб.

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С помощью такого миниатюрного модема можно раздавать трафик, предварительно установив на него SIM-карту. А так как интернет мобильный (стандарт 4G LTE), то можно не привязываться к точкам доступа, используя девайс по назначению в любом месте. Устройство имеет цветной дисплей, который отображает все текущие статусы и параметры настройки сети. Автономности роутера хватит на 8 часов, потом можно при необходимости подключиться к электросети.

Цена: US $29.40 / 2207.33 руб.

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