Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор свёрл, радар-детектор, манометр и другие
Набор свёрл
Инструменты от мирового производителя BOSCH просто по определению не могут быть плохими, и этот набор – не исключение. Состоящий из 34 единиц, он включает в себя свёрла, предназначенные для работы по металлу, бетону и дереву. Нашлось место и для бит, предназначенных для работы с метизами, а также переходные квадратные адаптеры и гаечные головки накидного типа. Качество и материалы изготовления – не вызывают ни малейших нареканий, да и комплектный кейс поможет содержать все эти многочисленные элементы в порядке.
Цена: US $28.99 / 2176.55 руб.
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Многофункциональный инструмент
Данный инструмент имеет универсальное посадочное крепление, пригодное для установки различных насадок, включая заклёпочник, который может использоваться для запрессовки различных заклёпок резьбового типа или же в качестве своеобразных кусачек для сегментного удаления отдельных фрагментов. Комплектация инструмента включает всевозможные аксессуары для работы с метизами и заклёпками, настроить его не составит особого труда – справится даже новичок.
Цена: US $99.00 / 7432.85 руб.
Радар-детектор
С радаром RUCCESS S700 ни одна камера скрытого наблюдения не останется незамеченной, благодаря чему можно будет избежать штрафных санкций за вынужденное нарушение скоростного режима (как известно, ситуации бывают разные). Кроме того, этот автомобильный прибор оснащён GPS-модулем и ярким экраном, а также надёжной защитой от помех и русифицированным интерфейсом, включая голосовую поддержку на русском.
Цена: US $66.32 / 4979.26 руб.
Портативный SSD-накопитель
Этот небольшой твердотельный накопитель DM внешне не отличается от обычной флешки. На самом же деле устройство имеет скорость чтения до 300 Мб/с. Интерфейс подключения – USB 3-го поколения, который может прятаться в корпус с помощью специального механизма, продлевающего его срок службы. Покупателям представлены на выбор четыре варианта объёма памяти – 64, 128, 256 и 512 ГБ.
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Цена: от US $13.67 / 1026.33 руб.
Манометр
Это компактное устройство для измерения давления в автомобильных шинах по размерам почти как обычная шариковая ручка. Однако данная особенность не мешает прибору снимать точные показания с минимальной погрешностью. Материал изготовления – пластик с металлическим напылением, но внешне этот манометр ничем не уступает более дорогим аналогам.
Цена: US $0.30 / 22.52 руб.
Доставка: US $0.78 / 58.56 руб.
Бритва
Стильная бритва, поверхность которой обтянута прошитым полотном из стеганной искусственной кожи, оснащена острым триммером, равномерно выбривающим не под 0, что особенно актуально для любителей «ухоженной» щетины. Прибор работает без проводов, одного заряда хватает на 60 минут, поэтому такая бритва станет незаменимым помощником в дороге и путешествиях, тогда как для дома лучше предусмотреть что-нибудь более производительное.
Цена: US $9.88 / 741.78 руб.
Тестер качества воды
Поскольку сегодня качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, имеет смысл обзавестись специальным фильтрующим устройством. Другое дело, что все еще трудно приобрести что-то по-настоящему надежное даже за большие деньги, поэтому обязательно нужно иметь на хозяйстве такой компактный измеритель уровня минерализации, позволяющий безошибочно определить, насколько эффективно установленная система фильтрации справляется с поставленной задачей.
Цена: US $2.23 / 167.43 руб.
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Доставка: US $0.77 / 57.81 руб.
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