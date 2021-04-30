Прекрасная сумка-органайзер на все случаи жизни, да еще и с удобным регулируемым ремешком на карабинах. Само полотно аксессуара, размер которого составил 25 на 9 см, было выполнено из натуральной воловьей кожи с полиэстеровой подкладкой. Предусмотрена и удобная ручка, а также внутренняя молния для основного отделения. Имеется вшивной карман для всевозможной мелочевки, поэтому долго рыться в этой сумке уж точно не придется.

Цена: от US $24.48 / 1817.56 руб.

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Этот компьютер от Beelink способен на многое, хотя внешне и не скажешь. Модель Wintel Pro построена на аппаратной платформе Intel Atom Z8350 и имеет две конфигурации памяти на 2/32 и 4/64 ГБ на выбор. Работает мини-ПК под управлением 10-й версии Windows OS, выполняя все ежедневные сценарии, Wi-Fi ловит очень хорошо.

Цена: от US $89.00 / 6607.95 руб.

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Камера YIKIXI получила поистине миниатюрные габариты – 3х3х1,2 см, что нисколько не мешает ей снимать в FHD-режиме с частотой в 30 к/с. Мало того, это крошечное устройство поддерживает карту памяти с максимальным расширением до 128 Гб, прекрасно снимая в формате AVI. Есть даже конфигурация с Wi-Fi, которая будет стоить ненамного дороже.

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Цена: от US $10.90 / 809.29 руб.

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В этом очаровательном приемнике трудно узнать беспроводную колонку, но так оно и есть, что не исключает тюнера FM с частотным диапазоном 80 7-108 мГц на борту. Порадует и интерфейс, поддерживающий практически любые разъемные стандарты, начиная с AUX USB и заканчивая TF. Среди прочих плюсов – отличная антенна и 5-ваттный потенциал динамиков. Управление кнопочное, элементарное, причем не только для регулировки громкости, но и для выбора оптимальных режимов воспроизведения.

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Цена: от US $16.74 / 1242.89 руб.

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Это высокоточный инструмент позволяет с минимальной погрешностью определять толщину ЛКП, причем не только на авто, но и на любом оборудовании, что особенно актуально при покупке б/у транспорта или техники. Управляется измерительный прибор кнопками, с помощью которых можно задавать необходимую метрику, предусмотренную в его системе, отслеживая все значения на жидкокристаллическом дисплее. Что касается чувствительности, то она варьируется в диапазоне от 0 до 1,5 мкм в радиусе 0,15-2,5 см, обеспечивая высокую точность с допустимой погрешностью в 3%. При этом устройство совсем не капризное, корректно работает на батарейках AAA-типа при температуре от 0 до +40 C и выдерживая уровень влажности в 20-90%.

Цена: US $49.40 / 3667.79 руб.

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12 ножей на разные случаи жизни – любая хозяйка будет довольна. С таким набором можно быстро справиться с любой кулинарной задачей, будь то нарезка овощей и фруктов или работа с мясом. Сами ножи достаточно острые (включая наконечники), можно надолго забыть о необходимости заточки. Приятно удивит и антикоррозийное покрытие режущей кромки с 15-градусным углом обработки, которое прослужит очень долгое время.

Цена: от US $8.60 / 638.52 руб.

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Этот столик можно использовать везде – на полу возле камина, для завтрака в постели, на траве в походе, в беседке на даче. Весит такой всего 600 г, тогда как его габариты в сложенном и разложенном состоянии составляют 39х7 и 38х28 см, соответственно. Сам столик был выполнен из достаточно прочного алюминиевого сплава, покрытого матовой краской под дерево, запросто выдерживая нагрузку до 10 кг. Порадует и простота сборки, которая занимает не более нескольких секунд.

Цена: US $18.24 / 1354.26 руб.

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