Незаменимая вещица для водителей, которым нужно постоянно оставаться на связи, держа руки на руле. Благодаря своей компактности (8,5х8х2 см) и малому весу приспособление легко крепится на автомобильный козырек и способно обслуживать сразу до двух средств связи. Автономность соответствующая – громкоговорящее устройство может проработать около 20 часов в разговорном режиме и до 500 часов в гибернации. Для подключения на борту девайса был предусмотрен модуль беспроводной передачи данных Bluetooth 5-го поколения, дополненный поддержкой A2DP. Управление элементарное, осуществляется с помощью 2-х кнопок – питания и перехода в режим громкой связи. Не составит особого труда и крепление громкоговорителя, для чего предусмотрена универсальная фиксационная пружина.

Цена: US $11.72 / 874.12 руб.

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Зарядка в авто лишней не бывает, особенно если речь идет о продукции Baseus. Устройство легко подключается к системе через прикуриватель, выдавая на выходе потенциал до 65 Вт. Стоит ли говорить о том, что такой мощности хватит не только для мелкой электроники, но и для ноутбука. Вариативность подключения предусматривает и зарядный интерфейс с его стандартным USB и дополнительным USB-C. Порадует и универсальность, этот аксессуар будет одинаково исправно работать как на легковушке, так и на грузовой машине с ее 24 В.

Цена: от US $14.76 / 1100.85 руб.

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Универсальный выключатель под 75-ю коробку привлекает внимание своим стильным видом, изготовлен из закалённого стекла. Качество соответствующее, особенно если учитывать, насколько мягко срабатывают его клавиши, никаких щелчков. В магазине так же можно приобрести розетки, как стандартные, так и с разъемами USB.

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Цена: от US $5.67 / 422.89 руб.

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Необычная, но очень эргономичная подставка, способная работать в нескольких положениях, идеально подходит под разные условия. Аксессуар выдерживает как мелкую, так и крупную мобильную электронику, начиная с 5,5-дюймовых телефонов и заканчивая полноразмерными ПК на 10 дюймов. Можно при желании даже зеркало зафиксировать – не выпадет! При этом держатель получился довольно легким, что нисколько не вредит его прочности и надежности.

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Цена: от US $7.69 / 573.55 руб.

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Необычный светильник, получивший, мягко говоря, нетривиальное оформление. Но смотрится здорово! Среди прочих плюсов – не греющееся стекло даже после долгих часов работы. В то же время при длительном касании кожа вбирает специфический ультрафиолетовый запах, да и характерный гул кому-то может помешать, но в целом, полезная и интересная оптика для прикроватной тумбочки, представленная в трех разных размерах.

Цена: от US $9.71 / 724.20 руб.

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Отличный электроинструмент от известного производителя Makita, построенный на двигателе бесколлекторного типа, получил универсальный патрон под сменные сверла с максимальным диаметром до 1 см. Работает в двух скоростных режимах, выполняя 450 или 1500 об/мин на выбор. Имеется даже подсветка, в значительной мере облегчающая работу шуруповертом в условиях ограниченной видимости. Порадует и сборка корпуса, а также материалы его изготовления, что только продлевает эксплуатационный срок службы агрегата.

Цена: US $31.48 / 234788 руб.

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Немецкое качество, пусть и в китайском исполнении – всегда хороший выбор. Вот и набор BOSCH, который включил в себя боле 40 разных насадок, однозначно заслуживает внимания. Выполненные из высококачественного сплава, эти сменные биты и прилагающийся к ним трещоточный ключ легко справятся с любым метизом, тогда как комплектный кейс с прозрачной пластиковой крышкой поможет держать их в упорядоченном виде.

Цена: US $19.99 / 1490.92 руб.

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