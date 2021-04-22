Недорогие и полезные товары с AliExpress: рюкзак для ноутбука, видеозвонок, электробритва и другие
Электробритва
Xiaomi продолжает удивлять, представив на этот раз долгоиграющую электробритву Youpin, одного заряда которой хватит на 2 месяца, пусть и с определенными оговорками. К последним можно отнести ограничение в 60 минут, поэтому если и бриться каждый день, то не дольше минуты. Ну или бриться сколько душе угодно, каждый раз подключая устройство к сети для подзаряда и следя за предусмотренной тут же индикацией.
Цена: US $22.14 / 1697.95 руб.
Диспенсер для жидкого мыла
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Прочный, надежный, компактный, удобный – несмотря на пластиковый (АБС) корпус, этот настенный дозатор для жидкого мыла, шампуня и других моющих средств прослужит долгие годы. При этом его прозрачный корпус, рассчитанный под объем в 350 мл, позволит контролировать расход содержимого, тогда как удобная клавиша в одно нажатие выдаст нужное количество моющего или мыла без случайных излишеств.
Цена: от US $4.99 / 382.69 руб.
Рюкзак для ноутбука
Зачем носить ноутбук как и в чем попало, если бренд Kingsons специально для этих целей предусмотрел такой вот замечательный рюкзак? С виду компактный, он запросто вмещает в себя до 20 л, выполнен из универсальной непромокаемой ткани оксфорд, и получил попутно USB-порт для подзарядки переносимого внутри устройства. Порадует покупателей и внушительное количество внутренних карманов, а также несколько вариантов цветового оформления этой чудо-сумки с ремнями.
Цена: US $36.72 / 2816.12 руб.
Видеозвонок
Дверные глазки остались в далеком прошлом, уступив место таким замечательным устройствам, позволяющим видеть визитеров даже не открывая двери, а при желании и не подходя к ней. Для этого есть передача данных по Wi-Fi на подвязанный смартфон и специальное приложение Mijia. Среди прочих приятных моментов – высокая автономность, обеспечиваемая батареей емкостью в 5,2 тысяч мАч, которой хватит не менее чем на 210 дней эксплуатации, и высококачественная камера, передающая контент в режиме 1080р.
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Цена: US $75.95 / 5824.73 руб.
Перчатки с металлической нитью
С такими перчатками можно защитить ваши руки от порезов, ожогов и прочих негативных воздействий, руки будут надежно защищены, благодаря их уникальной особенности. Под последней подразумевается специальное плетение с проволокой из нержавейки в составе. Можно хоть лезвие комкать – ничего не будет, а уж про битое стекло и говорить не приходится. В общем, идеальное решение не только для кухни, но и для садово-огородных работ.
Цена: от US $3.91 / 299.86 руб.
Беспроводные стереонаушники
Отличную гарнитуру на все случаи жизни предлагает SoundPEATS, прилагая к ней в комплекте компактный зарядный чехол и все необходимые зарядные кабели. Порадуют и технические характеристики, среди которых высококачественное стереозвучание, наличие собственной системы шумоподавления и высокая автономность, обеспечиваемая емкой батареей на 3000 мАч. Последней хватит на 5 часов беспрерывного воспроизведения звукового контента без кейса и на целых 100 часов с ним.
Цена: US $30.24 / 2319.15 руб.
Универсальный миксер
Миксер JUST BUY получил не только приятный ценник, но и большую металлическую чашу объемом на 5 литров. Кроме того, рабочая насадка может вращаться под углом, обеспечивая лучшее взбивание или смешивание ингредиентов. Не подкачает и потенциал мотора, выдающий на выходе до 1,500 ватт. А в довершение стоит отметить эстетичный внешний вид девайса, представленного в 2-х вариантах цветового оформления – глянцевом черном и красном.
Цена: от US $60.00 / 4601.50 руб.
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