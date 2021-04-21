Эта универсальная модель топорика HX OUTDOORS подойдёт как для колки дров на заднем дворе частного дома, так и для выживания в дикой среде. Фактурные прорези рабочей части в значительной мере расширяют её функциональную составляющую, особенно если учесть, что элемент выполнен из высококлассной нержавеющей стали, получившей отличные характеристики – марку 440C и твёрдость 58 HRC. При этом размеры топора составляют 30,7 см в длину, из которых 7,9 приходится на лезвие, а всё остальное – на эргономичную нейлоновую рукоятку.

Цена: от US $32.27 / 2471.02 руб.

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Такого ночника уж точно ни у кого нет – ещё бы, когда речь идёт об облаке с фигуркой отдыхающего на нем космонавта. При этом LED-подсветка облачка может эффектно меняться, делая его то белоснежно белым, то нежно-лиловым, то даже огненным. В общем, не просто полезное устройство, но и необычное интерьерное украшение, легко управляемое с комплектного пульта ДУ. Ночник работает от USB.

Цена: US $22.24 / 1702.99 руб.

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Этот электроинструмент китайского производства обладает не только высокой мощностью, но и хорошей автономностью, благодаря установленной на борту Li-Ion-батарее 21V, в комплекте к которой прилагается ещё два съёмных аккумулятора. Использование такого «боекомплекта» позволит вести работу, не отрываясь от процесса, в течение длительного промежутка времени.

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Цена: от US $20.39 / 1554.50 руб.

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Работа с лобзиком станет проще, если он оснащён лазерным направляющим лучом, да ещё и с дальней проекцией, идеально подходящей для прямой резки. Если же требуется выпиливать дуги и другие сложные элементы, то можно просто отключить такую проекцию, продолжив работу в обычном режиме. Среди прочих преимуществ – функционирование в шести скоростных режимах и возможность нарезки под углом 45 градусов.

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Цена: от US $36.80 / 2817.90 руб.

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Необычный светильник в виде нашего спутника Луны, смотрится как будто подвешенной в воздухе, поскольку при включенном свете её деревянную подставку становится практически не видно. При этом размер шара соответствует 13 см в диаметре при объёме 880 мл. Также помимо свечения светильник выполняет функцию диффузора, увлажняя воздух. Работает этот необычный прибор от сети через комплектный USB-кабель, светясь в нескольких разных цветовых режимах.

Цена: от US $12.91 / 988.56 руб.

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Имея на кухне упаковочный аппарат Laimeng Sous Vide, можно будет напрочь позабыть о пищевой плёнке и пакетах, причём не только в плане удобства. Вакуумирование в значительной мере продлевает срок хранения продуктов даже вне холодильной камеры (статистика говорит, что до 5 раз). Таким образом можно даже паковать мясо и рыбу, защищая их от негативного воздействия бактериальной среды. Мало того, с этим девайсом будет вполне реально паковать даже всякую мелочёвку и ценные вещи, что особенно актуально при частых переездах с место на место.

Цена: от US $34.21 / 2619.58 руб.

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Вся уникальность этой насадки заключается в её двух датчиках, первый из которых (нижний) реагирует на приближение предметов, сразу же подавая воду, тогда как второй (боковой) делает водный поток постоянным. Выключается последний двумя способами – либо лёгким касанием руки, либо автоматически, что случается, когда вода льётся дольше 3-х минут. Работает устройство автономно, время от времени нуждаясь в подзарядке от сети по USB, для чего предусмотрена специальная индикация.

Цена: от US $17.50 / 1340.03 руб.

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