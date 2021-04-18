Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: насадка-заклёпочник для дрели, складная пила и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Новая дешевая RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Насадка-заклёпочник для дрели

Этой насадкой можно варить заклепки в трех самых ходовых диаметрах – на 2,2, 2,5 и 3,2 мм. Кроме того, есть возможность выбирать между пластиковым или металлическим корпусом, получая на выходе практичный корпус с максимально удобной для работы рукояткой и высокой результативностью – клепает насадка на ура!

Цена: от US $15.40 / 1167.81 руб.

Посмотреть товар

Складная пила 

реклама

Компактная, как ножовка, эта раскладная пила способна на многое. Удобная рукоятка позволяет работать без устали, тогда как острые зазубрины легко справляются с толстыми ветками и небольшими поленьями. Само полотно, выполненное из высококачественной стали, легко гнется, поэтому для того, чтобы его сломать, нужно серьезно постараться.

Цена: от US $12.59 / 954.72 руб.

Посмотреть товар

Часы                          

Эти яркие часы от производителя YISUYA станут достойным украшением для любого запястья, они имеют не только необычный треугольный циферблат и корпус из натурального дерева (использован бамбук), но и высокоточный кварцевый механизм. Всего компания представила четыре конфигурации этой модели, отличающиеся друг от друга расцветкой. Кроме того, в комплекте к часам прилагается кожаный ремешок, идеально контрастирующий с общим дизайном. 

анонсы и реклама
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Цена: US $11.80 / 894.82 руб.

Посмотреть товар

Наушники     

Несмотря на свою ценовую доступность модель беспроводных TWS-вкладышей DONGHDF TS-100 имеет ряд преимуществ, и это не только компактность и современный дизайн с двумя вариантами цветового оформления. Устройство работает в широком частотном диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц, имеет соответствующую чувствительность в 125 дБ. Кроме того, наушники поддерживают голосовое управление через ассистента Siri от Apple, бесперебойно качая контент через беспроводной модуль Bluetooth 5-го поколения.

реклама

Цена: от US $10.56 / 800.78 руб.

Посмотреть товар

Колонка               

Универсальная Bluetooth-колонка T&G работает на солнечной энергии, для этого производителем предусмотрена специальная встроенная панель. При этом потенциала хватает на то, чтобы питать батарею ёмкостью 1200 мАч – идеальный вариант для активного отдыха на природе. Кроме того, колонка оснащена двумя 5-ваттными динамиками, Bluetooth пятого поколения, разъёмами для подключения флешки и так далее.

Цена: от US $14.58 / 1105.63 руб.

Посмотреть товар

Инструменты-брелоки

Таких брелоков, действительно, не встретишь – очень необычное решение. А если учесть, что они ещё и функционируют как инструменты, выполнены из высококачественного металлического сплава, то это отличная возможность иметь всё нужное для быстрого ремонта под рукой.

Цена: от US $1.18 / 89.48 руб.

Посмотреть товар

Трещотка Bosch с насадками

Вот это набор так набор! Да еще и от Bosch, качество продукции которого не вызывает ни малейших нареканий, даже если речь идет не о немецкой комплектации. Вот и на этот раз потенциальным покупателям предлагается универсальная компактная трещотка, мгновенно справляющаяся практически с любыми крепежными элементами. В комплекте к этому инструменту прилагается несколько сменных бит и головок 6-го, 8-го, 10-го и 13-го диметра, что называется, на все случаи жизни, а также небольшой, но вместительный органайзер с прозрачной крышкой из самого надежного и крепкого пластика.

Цена: US $19.99 / 1515.88 руб.

Посмотреть товар

Топ-скидки на Алиэкспресс за неделю!

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, группах ВКонтакте и Одноклассниках, а также на канале «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
6
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
75
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
42
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
34
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
81
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 81
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 178

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
82
Майнеры купили электростанцию и развернули там большую ферму по добыче Биткоина
28
Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и другие 42 смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
6
Xiaomi представила LCD телевизоры Mi TV EA 2022 по цене от 150 долларов
2
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
72
Рост курса Ethereum Classic в 2,5 раза сделал устаревшие GTX 1050Ti/RX 474 прибыльными в майнинге
17
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
59
Биткоин упал на фоне запрета криптовалют в Турции и отключения северо-запада Китая от электричества
63
Xiaomi POCO X3 сгорел во время зарядки
11
Рост стоимости Эфира до $2400 позволил окупить вложения в покупку новой видеокарты на 30% быстрее
25
ASUS ZenFone 8 mini с 16 ГБ оперативной памяти протестировали в Geekbench
3
Fitbit Luxe - новый конкурент Xiaomi Mi Band от Google
+
36 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
1
Чем больше в мире станет предприятий по выпуску чипов, тем тяжелее окажется следующий кризис
42
LGA 1700 принесёт изменения всех трёх измерений в системе крепления охладителя
24
56 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году
3
Бюджетный компьютер из магазина, или системник на старом флагмане Intel – оптимальный выбор от SH
21
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
58
Intel Core i9-10850K упал в цене: сбалансированный 10-ядерный процессор для геймеров вновь подешевел
17
GeForce RTX 3080 Ti получит двухфакторную защиту от майнеров Эфира и уже готовится к производству
43

Популярные статьи

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Battlefield: Bad Company 2 – совсем неплохая компания
24
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
6
Обзор смарт-часов ZTE Y8
+
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
2

Сейчас обсуждают

Vitalie Burbulea
08:39
Анатолий не будь таким дураком, уже сейчас вот майнеры продают свои 3060Ti 12GB Aorus Master за 400$ посмотрим что будет через несколько месяцев, за 200$ и никто не купят? майнеров на помойку со своим...
Рост стоимости Эфира до $2400 позволил окупить вложения в покупку новой видеокарты на 30% быстрее
Boris_leo
08:38
Да гавно это! ГАВНО! Только вонь от него.
Последний советский лимузин продают в США за 190 000 долларов
Иоанн Грозный
08:33
а сколько он лямов сегодня потерял на обвале битка? :D
Инвестиции в Bitcoin приносят Илону Маску больше денег, чем Tesla
Зеновий Радеонович
08:32
Знакомый - просто сказочный... "А я хочу напомнить пользователям об элементарных и эффективных мерах по гарантированной сохранности своих данных. Это создание архивных копий своих данных." А всего-т...
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
Елисей Творимиров
08:32
Мы хотим, чтобы вы так думали.
Американцы снова хотят отправить людей на Луну — этим займётся компания Илона Маска
Вадим Кеменев
08:30
Кто ещё видеокарты норм сделает кроме nvidia ?
Первые NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti замечены на своём пути в магазины
zoog
08:29
А Вам обязательно здесь?
В Новой Зеландии полностью запретят курение
zoog
08:28
У женщин мозгов нет, снимаются любому, кто снимает. Вы лучше свою популярность у гомосеков проверьте - будет гораздо информативнее)
В Новой Зеландии полностью запретят курение
Елисей Творимиров
08:26
Как и в подушке безопасности, парашют можно раскрывать выбросом сжатого воздуха. Было бы желание, а придумать способ раскрытия можно.
Российские инженеры разрабатывают летающий автомобиль с дальностью полёта до 500 км
zoog
08:26
1) 2 человека пострадали, да, но зато 98 выросли нормальными, не в пробирке. 2) Не путайте развитие ребёнка и наркобизнес.
В Новой Зеландии полностью запретят курение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем