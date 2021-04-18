Этой насадкой можно варить заклепки в трех самых ходовых диаметрах – на 2,2, 2,5 и 3,2 мм. Кроме того, есть возможность выбирать между пластиковым или металлическим корпусом, получая на выходе практичный корпус с максимально удобной для работы рукояткой и высокой результативностью – клепает насадка на ура!

Цена: от US $15.40 / 1167.81 руб.

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Компактная, как ножовка, эта раскладная пила способна на многое. Удобная рукоятка позволяет работать без устали, тогда как острые зазубрины легко справляются с толстыми ветками и небольшими поленьями. Само полотно, выполненное из высококачественной стали, легко гнется, поэтому для того, чтобы его сломать, нужно серьезно постараться.

Цена: от US $12.59 / 954.72 руб.

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Эти яркие часы от производителя YISUYA станут достойным украшением для любого запястья, они имеют не только необычный треугольный циферблат и корпус из натурального дерева (использован бамбук), но и высокоточный кварцевый механизм. Всего компания представила четыре конфигурации этой модели, отличающиеся друг от друга расцветкой. Кроме того, в комплекте к часам прилагается кожаный ремешок, идеально контрастирующий с общим дизайном.

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Цена: US $11.80 / 894.82 руб.

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Несмотря на свою ценовую доступность модель беспроводных TWS-вкладышей DONGHDF TS-100 имеет ряд преимуществ, и это не только компактность и современный дизайн с двумя вариантами цветового оформления. Устройство работает в широком частотном диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц, имеет соответствующую чувствительность в 125 дБ. Кроме того, наушники поддерживают голосовое управление через ассистента Siri от Apple, бесперебойно качая контент через беспроводной модуль Bluetooth 5-го поколения.

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Цена: от US $10.56 / 800.78 руб.

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Универсальная Bluetooth-колонка T&G работает на солнечной энергии, для этого производителем предусмотрена специальная встроенная панель. При этом потенциала хватает на то, чтобы питать батарею ёмкостью 1200 мАч – идеальный вариант для активного отдыха на природе. Кроме того, колонка оснащена двумя 5-ваттными динамиками, Bluetooth пятого поколения, разъёмами для подключения флешки и так далее.

Цена: от US $14.58 / 1105.63 руб.

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Таких брелоков, действительно, не встретишь – очень необычное решение. А если учесть, что они ещё и функционируют как инструменты, выполнены из высококачественного металлического сплава, то это отличная возможность иметь всё нужное для быстрого ремонта под рукой.

Цена: от US $1.18 / 89.48 руб.

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Вот это набор так набор! Да еще и от Bosch, качество продукции которого не вызывает ни малейших нареканий, даже если речь идет не о немецкой комплектации. Вот и на этот раз потенциальным покупателям предлагается универсальная компактная трещотка, мгновенно справляющаяся практически с любыми крепежными элементами. В комплекте к этому инструменту прилагается несколько сменных бит и головок 6-го, 8-го, 10-го и 13-го диметра, что называется, на все случаи жизни, а также небольшой, но вместительный органайзер с прозрачной крышкой из самого надежного и крепкого пластика.

Цена: US $19.99 / 1515.88 руб.

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