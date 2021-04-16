В отличие от пресловутой «Ёлочки» эта «пахучка» имеет солидный дизайн, идеально вписываясь в любой салон. Эксплуатация элементарная – достаточно снять колпачок и поставить внутрь любой твёрдый ароматизатор, который не сможет просочиться через боковые прорези аксессуара. Барабан вращается, и именно с его помощью можно усиливать или, наоборот, ослаблять интенсивность аромата. В комплекте прилагаются две запаски – отличный вариант для презента.

Цена: US $16.03 / 1213.24 руб.

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1,2-метровый аксессуар с довольно необычным форм-фактором получил широкий отклик среди покупателей, легко скручивается в рулетку и возвращается в исходное положение. С таким проблема вечно мешающих и путающихся проводов автоматически себя упраздняет. С другой стороны этой своеобразной рулетки имеется micro-USB-интерфейс 2-стороннего действия. Единственный недочет – отсутствие поддержки быстрозарядной функции, хотя это и не критично.

Цена: от US $0.29 / 21.95 руб.

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Скручивающаяся в рулет клавиатура – да, сегодня возможно и такое. Очень удобно для тех случаев, когда в сумке нет лишнего места, а нужно взять раскладку с собой. К слову, это далеко не единственное преимущество модели, клавиши которой довольно тихо работают и не залипают. Среди недочетов стоит выделить нестандартно расположение последних, к которому придется привыкать какое-то время. Питается аксессуар через USB, легко подключается к любому ПК.

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Цена: US $11.89 / 899.90 руб.

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Набор винтов с шестигранной головкой, болтов и гаек от магазина NINDEJIN сделан из качественной углеродистой стали. Всего в набор входит 1060 штук крепёжных элементов, которые поставляются в удобной коробке с отсеками для хранения. В интернет-магазине доступны три варианта комплектации товара.

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Цена: от US $19.24 / 1482.52 руб.

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Сверхмощный беспроводной степлер WORKPRO предназначен для крепления различных материалов (ткани, обивки, холста, пленки, утеплителя и т.п.) к любым поверхностям из дерева. Подходит как для домашнего декора, так и для профессионального применения при ремонте или обивки.

Цена: US $55.99 / 4314.25 руб.

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Красивая и удобная мужская сумка кросс-боди MISFITS в винтажном стиле сделана из натуральной кожи и оснащена ремешком, чтобы носить её через плечо. Сумка хотя и небольшая, но очень вместительная, поэтому подойдёт для повседневной носки. Магазин предлагает на выбор сумки трёх цветов и в двух дизайнах.

Цена: от US $20.66 / 1591.93 руб.

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Самоприлипающий органайзер LOUCUNGAN предназначен для крепления и хранения проводов и кабелей. Товар изготовлен из прочного экологически чистого пластика, легко крепится на любые поверхности, экономит место на рабочем столе и продаётся комплектом по 20 штук. У продавца в наличии три варианта на выбор: белый, чёрный и бесцветный.

Цена: от US $1.87 / 144.09 руб.

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