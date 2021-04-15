Ручная мойка – мечта любого автомобилиста, реализация которой позволит неплохо сэкономить на мойке салонной. А исполнить её сможет этот простой девайс, с помощью которого вполне реально быстро и легко смыть грязь с колёс и кузова и не только (для любых других металлических поверхностей, будь то ворота или козырек, также пойдёт). Струя – регулируемая, да ещё и фигурная, для чего на насадке предусмотрено 5 разных узоров. За автономность устройства отвечает батарея, ёмкости которой хватит по меньшей мере на полчаса беспрерывной работы – можно успеть полностью помыть автомобиль.

Цена: от US $99.99 / 7567.82 руб.

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Стильная, лёгкая, эргономичная и по-хорошему универсальная – эта полочка идеально впишется в любой интерьер, будь то лофт, скандинавский хюгге или хайтек. Выполненная из алюминия, она при этом прочная и надёжная. Кроме того, в неё интегрирован LED-светильник мощностью на 7 Вт, который может работать в 3-х световых режимах с направляемым лучом, они переключаются с помощью сенсора (требует прямого подключения к общей сети). Полка представлена в 2-х габаритных конфигурациях – 32 х 19 см и 24 х 14 см, и может стать достойной заменой прикроватной тумбочке.

Цена: от US $20.44 / 1547.02 руб.

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Эта мини-станция ёмкостью 39000 мАч потянет не только мелкие гаджеты, но и ноутбуки. Кроме того, её можно использовать в качестве источника питания для светодиодных ламп малой и средней мощности, получая на выходе максимальных 15 Вт при 120 Вт продолжительных. Интерфейс устройства получил 2 USB с одним быстрозарядным портом и USB-C. Габариты составляют 17.58 х 12.8 х 17.3 см при весе в 1.4 кг.

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Цена: от US $111.77 / 8459.39 руб.

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Идеальное решение для тех, кто обожает активный отдых или имеет приусадебный участок. Весит стол всего лишь 800 граммов, этого вполне достаточно, чтобы выдержать на нём походный провиант. Размеры стола составляют 60 х 7 х 7 см в сложенном и 56 х 43 х 38 см в разложенном виде. Каркас у столика довольно прочный, выполнен из высококачественного алюминиевого сплава. Столешница хоть и нейлоновая, но довольно прочная и плотная (600D). Разбирается и собирается столик быстро и легко, а транспортировать его можно не только в багажнике автомобиля, но на велосипеде.

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Цена: от US $17.33 / 1311.63 руб.

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Ночёвка в палатке на лоне природы дарит непередаваемые ощущения. Особенно здорово, если отправиться на такой отдых большой компанией, и палатка соответствующего размера на 5-8 спальных мест имеется. Весит походный домик не больше 10 кг, раскладываясь до размеров 480 х 310 х 210 см, тогда как в сложенном виде габариты палатки не превышают 48 х 31 х 21 см. Порадует вас и плотность брезентового слоя, соответствующая 210D, (материал «Оксфорд»), с таким материалом ни ливень, ни ветер не страшны. При этом есть возможность установки внутренней палатки, которая позволит отделять спальные места от общего внутреннего пространства.

Цена: от US $134.86 / 10206.98 руб.

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Несмотря на всю свою миниатюрность, эта машинка реально стирает, работая по принципу высокочастотных колебаний. Для эксплуатации достаточно просто подключить устройство к любому 5-вольтному источнику питания, используя предусмотренный USB, после чего можно смело забрасывать девайс в таз с замоченными вещами. Особенно актуальным это предложение покажется тем, кто не любит стирать руками и страстно мечтает о пассивной стирке.

Цена: US $14.61 / 1105.77 руб.

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Такой металлический велосипедный насос обеспечит быструю колёсную прокачку с минимальными усилиями. Для этого девайс имеет комплектный резиновый вращающийся шланг, отдельный клапанный фиксатор, встроенный датчик давления с кнопкой для сброса. При этом можно сбросить и лишний воздух без его потери, для чего предусмотрен специальный функционал.

Цена: US $20.56 / 1556.10 руб.

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