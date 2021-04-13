Недорогие и полезные товары с AliExpress: электроточилка для ножей, лазерная рулетка и другие
Электрическая точилка для ножей
Не стоит мучиться с тупыми ножами и уж тем более постоянно тратиться на их заточку в мастерских. Вместо этого можно обзавестись такой универсальной точилкой. Лёгкий компактный девайс с пусковым устройством подойдёт для заточки любых лезвий, начиная с обычных кухонных ножей и заканчивая канцелярскими ножницами, вне зависимости от того, какой степенью твёрдости обладают материалы, использованные для их изготовления.
Цена: US $11.18 / 863.47 руб.
Лазерная рулетка
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Уникальность измерительного прибора Hoto, габариты которого составляют 7.3 х 3.3 х 1.6 см, заключается не только в его стильном оформлении со сквозным круглым отверстием в корпусе, но и в других особенностях. Среди них – возможность синхронизации со смартфоном с помощью специального мобильного приложения, высокая точность измерений вплоть до 2 мм, работа в широком радиусе от 5 до 30 метров с питанием от предусмотренного аккумулятора, перезаряжаемого через USB-С. Есть здесь и модуль Bluetooth для быстрого переноса данных на сопряженный смартфон, что, конечно же, очень удобно.
Цена: US $36.39 / 2810.53 руб.
Беспроводная зарядка-будильник
Беспроводное зарядное устройство с удобным светодиодным экраном, на котором высвечивается время. Также есть громкий динамик, будильник, Bluetooth для синхронизации со смартфоном, а также Fm-радио. Устройство очень компактное, удобное и не занимает много места.
Цена: US $27.02 / 2086.85 руб.
Смарт-часы
Вот это часы! Китайский бренд LEMFO постарался на славу! И речь не только о стильном дизайне с лёгкими нотками брутальности. На борту этого аксессуара можно найти всё необходимое – датчики здоровья (ЧСС, шагомер и сожженные калории, контроль сна и пр.), док-станция и даже встроенные сбоку беспроводные наушники. При этом смарт-часы радуют высокой автономностью, благодаря оснащению ёмким аккумулятором на 350 мАч.
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Цена: от US $49.99 / 3860.90 руб.
Мини-проектор
Вовсе не обязательно тратить баснословные деньги на проектор. Вместо этого можно приобрести бюджетную, но продвинутую модель AUN ET30, которая имеет оригинальный форм-фактор компактного чемоданчика с ручкой-переноской и габаритами 146 х 118 х 135 мм, а также весьма приличные технические характеристики, высокое разрешение 1920 х 1080 точек, соответствующий уровень яркости на 3300 люмен и работу под управлением операционной системы Android.
Цена: от US $89.87 / 6940.98 руб.
Городской рюкзак
Универсальный рюкзак Xiaomi легко поместит в себе всё необходимое, несмотря на свою компактность. Влезет даже ноутбук со стандартной 15-дюймовой диагональю. Порадуют и другие характеристики сумки, а в частности, качество материалов её изготовления и пошив без торчащих ниток и косых швов. Все кармашки застегиваются на змейку, а лямки регулируются на плечах, обеспечивая максимально эргономичную посадку рюкзака по спине.
Цена: US $32.80 / 2533.26 руб.
Настенный RGB-светильник
Необычный настенный светодиодный светильник MARPOU с сенсорным выключателем имеет корпус из алюминия и оснащён пультом дистанционного управления для переключения режимов освещения. Светильник подойдёт для украшения комнат и организации освещения на улице, так как получил стандарт защиты от воды IP65.
Цена: от US $9.72 / 750.71 руб.
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