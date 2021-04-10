Отличное, а главное, полезное решение для презента. Смотрится такой девайс очень стильно, и совсем не напоминает привычный календарь. При этом он включает в себя 3 шарика магнитного типа, безошибочно указывающих на текущий день недели, число, месяц и, конечно же, год. Размеры календаря небольшие и составляют 23 х 2.5 см, что даёт возможность найти место для его размещения даже в ограниченном пространстве.

Цена: US $19.86 / 1529.88 руб.

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С этим ножом, работающим на аккумуляторной батарее емкостью 2.0 Ач, даже такая непростая задача, как стрижка и формирование живой изгороди будет упрощена по максимуму. Двусторонний режущий элемент с зазубринами, напоминающий тонкую вытянутую пилу, быстро справляется с поставленной задачей. Ножи отлиты из высококачественной 1,55-миллиметровой стали, а удобная система регулировки оснащена надёжными механизмами защиты.

Цена: от US $69.99 / 5391.57 руб.

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Весна в разгаре и это означает, что настала пора обновлять свой садовый инвентарь. Как вариант, можно взять такой электросекатор, работающий на съёмной литиевой батарее. Потенциал инструмента обеспечивает сильное сжатие, благодаря чему даже резка толстых твердых прутьев и веток не составит особого труда. Управляется девайс посредством давления на рычаг, тогда как для транспортировки и хранения предусмотрен лёгкий комплектный футляр.

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Цена: от US $99.99 / 7702.57 руб.

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Трещоточный ключ никогда не помешает иметь в гараже или мастерской, тем более такой – с поперечным механизмом, который запросто сможет заменить практически любой инструмент. К слову, все необходимые насадки идут с ключом в комплекте и дополнены удобным футляром на змейке с прозрачной крышкой, через которую можно видеть весь эргономичный органайзер.

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Цена: US $8.60 / 662.49 руб.

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Компактный универсальный ИК-пульт управления Joyroom с разъёмами Type C, Micro USB или Lightning на выбор управляется через смартфон с помощью специального мобильного приложения. Подходит для дистанционного управления смарт-приставкой, кондиционером, телевизором, аудиосистемой и многими другими устройствами.

Цена: от US $11.46 / 882.80 руб.

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Качество продукции SHTOK не вызывает нареканий, наглядным примером чему может стать эта 10-ступенчатая лестница с телескопической конструкцией, запросто выдерживающая до 150 кг живого веса, несмотря на всю свою внешнюю компактность. Длина лестницы составляет от 0.71 до 2.6 м, в сложенном или разложенном виде, соответственно. Материалы изделия – дюралюминий с довольно прочным пластиком.

Цена: US $111.86 / 8616.96 руб.

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Настольные цифровые смарт-часы с отображением времени, температуры и даты очень простые в управлении и оснащены будильником, FM-радио, громкими динамиками, а также красивой светодиодной проекцией времени на расстояние 0.5-5 метра. Часы имеют 4 режима регулировки яркости, работают от батарейки CR2032 или USB и подойдут под любой интерьер.

Цена: US $19.42 / 1495.99 руб.

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