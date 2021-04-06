С этим инструментом легко и быстро можно справиться с креплением, которое до этого невозможно было сдвинуть с мертвой точки или оно расположено в труднодоступном месте. А все благодаря компактности гайковерта, несмотря на которую он получил мощный бесщеточный движок с потенциалом в 320 Нм и емкую батарею на 4000 мАч. Здесь есть переключатель скоростей, а также удобный и очень плавный курок.

Цена: от US $29.35 / 2238.72 руб.

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Эта насадка для дрели получила всё необходимое, начиная с комплектных головок, адаптера и заканчивая дополнительной эргономичной рукояткой с универсальным ключом для быстрой смены пистолета. Качество материалов изготовления – выше всяких похвал, поскольку производитель использовал прочную углеродистую сталь и высококачественный пластик.

Цена: US $13.40 / 1022.11 руб.

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Комплект сверл для любых ситуаций, они помогут справиться с различными материалами, будь то бетон, кирпич или даже камень! Обеспечить такой эффект удается за счет надежного и износостойкого карбидного сплава, да и усиленные головки насадок однозначно вносят свою лепту. Порадует и размерный ряд насадок, в магазине можно найти практически любой допустимый диаметр и высоту.

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Цена: от US $6.77 / 516.39 руб.

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Компрессорная установка E-ACE работает от обычного 12-вольтного автомобильного прикуривателя, поставляется в комплекте с 3-метровым кабелем, способна быстро накачать шины. Представлен прибор в двух конфигурациях, первая из которых идет с цифровым индикатором с подсветкой, а второй – без него. При этом габариты корпуса остаются неизменными, составляя 19,5х16 см при весе в 880 грамм.

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Цена: от US $22.31 / 1701.73 руб.

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Сегодня вовсе не обязательно приобретать дорогую сигнализацию, чтобы обеспечить надежную защиту для своего дома. Эта бюджетная станция KERUI M120, работающая на трех батарейках AAA, прекрасно справится с поставленной задачей, в случае чего запустит сирену громкостью в 100 дБ (радиус потенциальной опасности составляет 8 м). Как вариант, можно запитать устройство от общей сети, используя предусмотренный для этих целей USB-интерфейс, и легко управлять сигнализацией комплектным пультом ДУ.

Цена: от US $7.16 / 546.14 руб.

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Отличный набор от HILDA включил в себя основной инструмент с мощностью в 190 Вт, выдающий под 1000 оборотов в минуту при крутящем моменте в 12 Нм, и все необходимые для выполнения различных задач насадки с универсальным соединительным кабелем. И все это в удобном кейсе с прозрачной пластиковой крышкой, через которую прекрасно видно содержимое кейса.

Цена: от US $10.02 / 764.29 руб.

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Этот 25-вольтный Bluetooth-динамик получил множество преимуществ, среди которых поддержка TF-карты для расширения памяти, что позволяет использовать его, как мини-проигрыватель. И это еще не все, емкая батарея устройства превращает его в полноценный павэрбанк. Не подкачает и качество звука, для чего на борту девайса был предусмотрен 3-ваттный динамик и поддержка mp3-формата при диапазоне частот от 100 до 20 тысяч Гц. Модель синхронизируется с любым гаджетом и стоит она совсем недорого.

Цена: US $10.78 / 822.26 руб.

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