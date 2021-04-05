Многофункциональный инструмент от бренда Youpin представляет собой эргономичный Т-образный ключ и 24 магнитных биты для отвёртки, укомплектованные в пластиковом кейсе. Биты сделаны из хромированного молибдена (твёрдость и точность высочайшего качества), ключ можно использовать в нескольких положениях, как обычную отвёртку или как горизонтальный ключ.

Цена: US $13.49 / 1028.97 руб.

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Благодаря подключению по Bluetooth, слоту microSD для воспроизведения mp3, FM-радио и разъёму для наушников 3.5 мм и HD-микрофону, этот динамик является мощным, универсальным и также позволяет использовать его для звонков в режиме громкой связи с вашего мобильного телефона. В магазине предлагаются различные цвета и доступна доставка покупки с российского склада.

Цена: от US $8.77 / 668.95 руб.

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Перестроение в плотном потоке – еще тот квест, особенно в условиях плохой видимости. Причина у проблемы одна – автомобильные стойки, ограничивающие обзор. А ведь можно навсегда забыть о слепых зонах, сделав собственное передвижение не только более быстрым, но и безопасным, если приобрести недорогой радар Driintel. Достаточно просто зафиксировать датчики на внешней стороне автомобиля, продублировав их в салоне, чтобы всегда получать индикационное уведомление о движущихся рядом транспортных средствах, которых может быть не видно в боковые зеркала.

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Цена: US $91.07 / 6966.45 руб.

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Легкий, универсальный 15,6-дюймовый монитор JOHNWILL, поддерживает сенсорный ввод. Устройство получило множество преимуществ, оно построено на матрице с разрешением в 1920х1080 точек с полноэкранным режимом FHD и широкоугольным обзором на 178 градусов. Не подкачает и интерфейс с его USB, microUSB, Type-C и mini-HDMI, благодаря которым монитор можно подключать практически любым мобильным и стационарным устройствам, работающим на Windows и macOS.

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Цена: US $118.50 / 9064.72 руб.

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Это универсальное устройство способно реагировать на малейший шорох, датчик оснащён сверхчувствительным ИК-детектором. В совокупности с высокочастотной звуковой чувствительностью в 120 дБ подобное оснащение обеспечивает корректную работу датчика в достаточно внушительном радиусе. Среди прочих особенностей – наличие тревожной кнопки SOS и собственных LED-лампочек, позволяющих обнаруживать устройство даже в темное время суток.

Цена: US $8.73 / 667.81 руб.

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Сегодня отпала всякая необходимость устанавливать громоздкие водонагрватели, вместо которых можно использовать компактные индукционные установки с самым стильным дизайном. Что касается эксплуатации, то достаточно просто выставить нужную температуру, чтобы система практически мгновенно нагревала проточную струю до заданного параметра с максимально допустимым значением в 50 градусов Цельсия.

Цена: US $42.60 / 3258.71 руб.

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Наконец-то, появились мультизадачные адаптеры, способные выполнять сразу несколько функций. Вот и этот малыш, несмотря на свои суперскромные габариты, может многое, начиная с передачи звука с TV на любой носитель и заканчивая разговорами по смартфону с параллельным просмотром контента. К прочим преимуществам модели можно отнести поддержку AptX LL-кодеков, благодаря которым удается обеспечить максимально качественное и реалистичное звучание и геймплей.

Цена: US $18.23 / 1394.51 руб.

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