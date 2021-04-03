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На днях стало известно, что дочернее предприятие «Сбера» ООО «Цифровые активы» инвестировало в ценные бумаги ООО «Технологии интерактивного видео», получив 58% от общего пакета уставного капитала.

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В распоряжении компании, активы которой выкупил «Сбер» в лице своей «дочки», находится видеосервис Movika, базирующийся на создании интерактивного видеконтента.

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Главная фишка данной технологии сводится к возможности создания видеоряда с меняемой сюжетной линией, позволяющей зрителю самостоятельно выбирать оптимальное для него завершение. Привлекает внимание и то, что лента с размещёнными рекомендациями нового видеоряда похожа на тиктокерскую, тогда как сама платформа остаётся доступной для самых популярных мобильных операционных систем Android и iOS.

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Что касается инвестирования в интерактивное видео, то по заверениям представителей «Сбера», это далеко не предел, и в ближайшем будущем компания планирует расширить объём выкупленных активов до 80%.

Более или менее известна и дальнейшая судьба вложенных средств. Так, по официальной версии, часть их будет потрачена на дальнейшее развитие технологий, которые смогут быть задействованы в сервисах и продуктах экосистемы банка-инвестора, тогда как остальная сумма пойдёт на развитие самого ООО.

Стоит напомнить, что на счету одного из крупнейших российских кредитно-финансовых учреждений это далеко не первые вложения такого плана, и ранее «Сбер» уже имел успешный опыт инвестирования в сеть онлайн-кинотеатров Okko, доля от общей видеосервисной выручки которого уже в прошлом году составила 13,6%, что эквивалентно почти 39 млрд. российских рублей.