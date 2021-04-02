Недорогие и полезные товары с AliExpress: охотничий нож, детектор напряжения, смарт-часы и другие
Охотничий нож
Это не нож, а самое настоящее произведение искусства, которое восхищает вычурностью своей деревянной рукоятки из дорогого сандалового дерева и необычным узором клинка, сделанного из дамасской стали. К этому великолепию прилагается эффектный кожаный чехол с тиснением и гравировкой, поэтому нож, размеры которого составляют 22 х 3,5 х 3,1 см подойдёт не только для собственной коллекции, но и для подарка.
Цена: US $70.56 / 5382.07 руб.
Детектор напряжения
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С виду этот измерительный прибор сильно смахивает на обычный маркер. На деле же, он скрывает в себе довольно внушительный функционал. Так, модель HT100P от HABOTEST может в считанные секунды определять фазу и разрыв цепи без прямого контакта с проблемным участком. На корпусе прибора предусмотрен миниатюрный ЖК-экран, в непосредственной близости с которым можно найти кнопку питания и управления LED-фонариком. Диапазон для измерения напряжения у HT100P составляет 12-1000 В, тогда как чувствительность варьируется в интервале от 50 до 60 Гц. Совокупность всех этих факторов позволяет получать максимально достоверную информацию, да ещё и со световым и звуковым сопровождением.
Цена: US $9.85 / 751.32 руб.
Автомобильный ТВ-монитор
Хватит скучать в пробках, ведь сегодня так просто разнообразить свой досуг, оснастив собственное авто таким компактным монитором от Ainavi. Устройство с 13,3-дюймовым дисплеем легко фиксируется на подголовнике без посторонней помощи специалистов, и очень просто настраивается, благодаря поддержке русскоязычного меню. Кроме того, универсальный интерфейс монитора в виде Bluetooth, портов USB и HDMI, а также слота SD только расширит возможности гаджета, позволив воспроизводить контент практически с любого носителя, включая флешки, смартфоны и планшеты.
Цена: от US $320.00 / 24408.49 руб.
SSD-накопитель
Ваш ноутбук обретёт новую жизнь, если вы замените медленный и шумный механический жёсткий диск на сверхбыстрый твердотельный накопитель (SSD) от компании KingSpec со скоростью чтения 560 МБ/с и скоростью записи 480 МБ/с. Подключается он абсолютно так же, как жёсткий диск, благодаря интерфейсу SATA III. В интернет-магазине предлагаются накопители ёмкостью 60, 128, 256, 480 и 960 ГБ.
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Цена: от US $14.58 / 1112.11 руб.
Смарт-часы
Умные часы EnohpLX Y68 с 1,3-дюймовым квадратным экраном и водонепроницаемостью IP67 круглосуточно фиксируют активность и сон, показывают частоту сердечных сокращений, артериальное давление, пройденное расстояние, шаги, калории, а также принимают уведомления о сообщениях и звонки. Кроме того, часы имеют Bluetooth, прямую USB-зарядку и доступны в пяти различных расцветках на выбор.
Цена: от US $7.23 / 551.48 руб.
Доставка: US $3.09 / 235.69 руб.
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