Google ужесточает политику конфиденциальности для разработчиков приложений на Android-устройствах
В компании Google объявили о намерении ужесточить политику конфиденциальности для разработчиков приложений, которые распространяются через Play Market, и могут видеть другой софт, установленный на мобильных устройствах с операционной системой Android.
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В настоящее время доступ к установленному программному обеспечению является возможным благодаря расширению QUERY_ALL_PACKAGES. Именно оно не вписывается в обновлённую политику конфиденциальности и безопасности корпорации, в результате чего приложения API 30+, создаваемые для устройств, работающих на ОС Android 11.0 и выше, больше не будут идентифицироваться разработчиками стороннего софта.
Стоит напомнить, что данное решение уже давно должно было вступить в силу, но помешал коронавирус, из-за которого пришлось отодвинуть сроки его практической реализации.
Объясняется это тем, что в Google расценивают данную информацию, как личную. Нет, в определенных случаях возможность просмотра всё-таки останется, но только при условии, что таковы основные цели устанавливаемого софта. К последнему можно отнести антивирусное ПО, файловые менеджеры и интернет-браузеры.
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Другое дело, что их разработчикам теперь придётся обосновывать необходимость доступа к приложениям, которая будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Временные исключения из правил будут предоставляться и для банковских клиентов и приложений электронных кошельков, доступ для которых по-прежнему будет открыт.
Что касается сроков реализации, то обновленная политика конфиденциальности вступает в силу уже 5 мая, и вряд ли Google решится на ещё одну отсрочку.
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