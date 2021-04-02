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Это портативное устройство от бренда iMars с максимальным током 1300A поможет каждому владельцу автомобиля, если по какой-то причине аккумулятор разрядился. Оно запустит аккумуляторы легковых и грузовых автомобилей, снегоходов, лодок, яхт и т.д. Также девайс имеет множество дополнительных функций, среди которых несколько режимов светодиодного освещения: нормальное, SOS и прерывистое. Кроме того, доступна возможность заряжать мобильные устройства, как внешний аккумулятор ёмкостью 13800 мАч.

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Цена: US $59.99

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Новый Xiaomi POCO M3, благодаря своей цене и производительности, имеет все шансы стать эталоном на мобильном рынке. Смартфон получил экран 6,53 дюйма Full HD+ со стеклом Gorilla Glass 3 и контрастностью 1500:1, процессор Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью micro SD), тройную камеру с основным датчиком на 48 Мп с искусственным интеллектом и фронтальную на 8 Мп. За автономную работу отвечает аккумулятор на 6000 мАч с зарядом 18 Вт. Также имеются двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, боковой считыватель отпечатков пальцев, порт USB Type-C, разъём 3.5 мм, двойной стереодинамик и несколько цветов на выбор.

Цена: от US $142.00

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Защитите свой мобильный телефон с помощью высококачественных, прочных и долговечных силиконовых чехлов. В интернет-магазине доступны чехлы, которые подойдут на многие модели компании Xiaomi, в том числе на последние смартфоны POCO. Также есть большой выбор вариантов цветового оформления.

Цена: US $1.51

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Этот эффектный нож может стать достойным украшением оружейной коллекции – настолько необычным вышел его дизайн. Изогнутый клинок получил несколько вычурных металлических вкраплений на ручке, закрепленных с помощью мелких, но достаточно надежных болтов вдоль нижней части лезвия. При этом длина острия составила 10 см при общем габарите ножа в 20 см, что в совокупности со складным механизмом позволяет легко поместить его на ладони. В общем, отличный нож для охоты и не только.

Цена: US $18.18

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Идеальное устройство для дома, летней кухни и душа на даче, которое станет незаменимым подспорьем в случае отсутствия или неожиданного отключения горячей воды. Так, достаточно просто открыть вентиль, чтобы максимум через 40 с получить горячую проточную струю, температуру которой можно будет легко регулировать джойстиком. К примеру, полное открытие даст теплый напор, среднее – горячий. Кроме того, при желании можно будет заказать модель с гусаком повыше или пониже.

Цена: от US $20.68

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В этой утонченной модели сперва будет трудно узнать складной нож. Тем не менее так и есть, и этот перочинный кортик способен на многое, начиная с разрезания обычной бечевки и заканчивая нанесением насечек даже на самые твердые материалы. Откидной механизм надежный, как и весь нож в целом, для изготовления которого использовалась высококачественная нержавеющая сталь.

Цена: от US $6.94

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Компания Lofans предлагает беспроводной электрический утюг с мощностью 2000 Вт и паровым бачком объёмом 280 мл. Устройство обладает очень быстрым нагревом и имеет отличное скольжение и антипригарное покрытие, то есть подходит для любой одежды. Кроме того, утюг не только оставляет одежду без складок, он также уничтожает бактерии и клещи.

Цена: от US $31.98

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Практичный воздушный компрессор Xiaomi Lite оснащён мощным насосом и способен непрерывно накачивать автомобильные шины, футбольные мячи, матрасы и даже шины небольших грузовиков с помощью одной зарядки. Он включает в себя цифровой экран для определения давления в колёсах, так что вы сможете проверять давление в любое время. Также компрессор совместим с широким спектром форсунок, позволяющих накачивать шины велосипедов и мотоциклов. Он маленький, компактный и очень удобный в транспортировке.

Цена: от US $31.98

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Отличный мебельный степлер, потенциала которого хватит даже для того, чтобы пробить фанеру. Эксплуатация элементарна – достаточно лишь нажать на курок, после чего устройство выпустит скобу. Работает степлер без перебоев, заряжаясь от сети в 220 В. А чтобы не стеснять движений мастера, производитель оснастил инструмент длинным 2-метровым кабелем. Доступна доставка из России.

Цена: от US $23.64

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Прецизионное керно, разработанное на все случаи жизни, подойдет как профессионалу, так и обычному любителю. Фишка этого инструмента заключается в том, что с ним не придется использовать привычный молоток, поскольку некое его подобие было встроено в керно по умолчанию. Именно он бьет по ударнику, позволяя выполнять максимально точную разметку на цветных металлах и мягких сплавах.

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Цена: US $3.45

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