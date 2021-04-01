Такой портативный гриль закрытого типа не нужно собирать и устанавливать, можно пользоваться сразу, просто откинув крышку. Это идеальный вариант для пикника, который позволяет организовывать барбекю в любом месте – будь то собственный сад, задний двор многоэтажки или лес. С наступлением весны очень актуальный товар.

Цена: US $31.36

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Этот светодиодный фонарь отличает высокая мощность и наличие 2-х рабочих режимов. Удобное устройство с налобной посадкой с мощным лучом, добивающим на большие расстояния, работает на диоде Q5. Второй режим дает рассеянный свет, который позволяет экономить энергию, увеличивая автономность устройства до 4 часов. Восполнить последнюю можно посредством зарядки, подключающейся к фонарю по micro-USB. Порадует и эргономичность посадки налобника, она регулируется в вертикальном направлении, а также наличие магнита, позволяющего крепить фонарь к металлу.

Цена: US $3.70 - 9.09

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Удобнейшая заточка с ручкой позволяет быстро и легко возвращать былую остроту затупившимся клинкам. Специально для этого станок был оснащен алмазными насадками в нескольких пазах, позволяющих обрабатывать не только ножи, но и ножницы, причем в считанные минуты. Качество самого станка также не вызывает нареканий – изготовленный из нержавеющей стали, он послужит не один год.

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Цена: US $5.67 - 8.57

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Несмотря на свои скромные габариты, этот компактный паяльник прекрасно справляется со своей функцией, имеет моментально нагревающееся жало, которое работает только в процессе пайки, что позволяет экономить энергию. Качество пайки обеспечивается легкоплавким компонентом, а также наличием сменной насадки для демонтажа.

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Цена: US $17.07

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Эти суперстильные массивные наушники 7-канального типа обеспечивают полное погружение в геймплей. Использование гарнитуры позволяет безошибочно определить местонахождение противника даже не видя его. Минус сводится к тому, что устройство не работает без проводов, требуется установка драйвера для синхронизации с ПК.

Цена: US $46.19 - 49.17

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