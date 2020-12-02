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Пила в подсобном хозяйстве никому не помешает, особенно если речь идёт об инструменте от известного производителя WORKPRO, работающем от сети 220 В. Номинальная мощность 710 Вт позволяет использовать пилу как по дереву, так и по металлу, тогда как скорость 2800 об./мин. позволяет справляться с любой задачей за короткий срок.

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В комплекте к инструменту прилагаются 2 полотна по дереву и 2 по металлу, а также 1 шестигранный ключ для их замены.

Цена: US $49.99 / 3792 руб.

Напольные смарт-весы Xiaomi способны выдавать точные показания с 0,1 кг и запоминать данные 16 пользователей. Имеется и функция гостевого режима, позволяющая не сохранять в памяти устройства чужие параметры.

Но главное достоинство весов заключается в их синхронизации со смартфоном через Bluetooth и возможности контролировать через специальное мобильное приложение состояние своего тела по информативным графикам, диаграммам и индексам.

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Цена: US $27.20 / 2063.27 руб.

Отличное решение, которое подойдёт не только для летней веранды уличного кафе, но и для зоны отдыха на собственном приусадебном участке – сети Wi-Fi хватит для покрытия внушительной площади.

Производитель гарантирует радиус действия до 150 метров, тогда как по факту не боящийся осадков и яркого солнца маршрутизатор покрывает до 100 метров, что также весьма неплохо.

Цена: от US $59.99 / 4550.56 руб.

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Массажер с функцией нагрева прекрасно помогает расслабить мышцы и снять напряжение. Устройство имитирует ручной массаж, простое в эксплуатации: массаж осуществляется за счёт «шаров», которые движутся в разных направлениях.

Цена: от US $22.91 / 1738 руб.

Этот декоративный светильник изготовлен из прочного и практичного материала премиум-класса. Может служить шкатулкой для ювелирных украшений и станет идеальным подарком для ваших близких в Новогодние праздники или на День рождения.

Цена: US $18.42 / 1398 руб.

Куртка защищена от снега и дождя по стандарту IPX4, обогревается углеродными нанотрубками от повербанка (в комплекте не идет). Есть 2 режима обогрева – 40 и 50 градусов, они переключаются кнопкой сбоку.

При максимальном нагреве куртка продержится 8 часов от аккумулятора на 10000 мАч. Кроме того, куртка наполнена на 90% гусиным пухом, а на спине есть теплоотражающая накладка с ионами серебра, которая помогает сохранить тепло.

Цена: US $109.99 / 8344 руб.

Имеет мощность 30 Вт – громкости хватит с запасом, чтобы послушать музыку дома или на природе. Может подключаться к смартфонам или ноутбукам по Bluetooth либо через 3,5 мм разъём. Благодаря функции JBL Connect+ может соединяться с другими колонками JBL в одну систему, чтобы они проигрывали музыку одновременно.

Время автономной работы – 20 часов, а заряжается всего за 2,5 часа. Есть USB-выход, а значит можно использовать её, как повербанк и заряжать любые гаджеты. Имеет водозащиту по стандарту IPX7 – не боится даже погружения под воду.

Цена: US $108.87 / 8258.37 руб.

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