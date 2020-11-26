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Универсальная электроотвёртка DEKO DKCS3.601, несмотря на свой бюджетный ценник, продаётся с множеством комплектующих элементов в виде насадок, бит, рулетки, молоточка и удлинителей. Весь инструмент помещается в компактном пластиковом кейсе с фирменной надписью. Среди прочих плюсов нужно также отметить хорошую производительность инструмента, выдающего до 220 об./мин. при крутящем моменте 3 Нм.

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Цена: US $25.62

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Отличный ноутбук HUAWEI Matebook 13 с 13-дюймовым дисплеем, построенным на IPS-матрице, имеет поддержку видеоразрешения 2K, 16-гигабайтную оперативку, SSD-накопитель на 512 ГБ и клавиатуру с подсветкой. Работает устройство под управлением операционной системы Windows 10 на процессоре AMD Ryzen 5 3500U. Трудно желать чего-то большего, если на повестке дня стоит вопрос работы или учёбы.

Цена: US $719.70

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Этот стильный уличный фонарь из АБС-пластика легко фиксируется даже на ветках деревьев, для чего в его верхней части предусмотрен удобный крючок. Работает светильник от собственного аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, заряжающегося от солнечной энергии или через USB-кабель. Кроме того, лампа пригодна и для использования внутри помещения, так как укомплектована встроенным вентилятором, удобной подножкой для настольной установки и складывающимися светодиодными лопастями.

Цена: US $26.74

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Портативная электрическая циркулярная пила производства известного бренда WORKPRO наверняка не будет лишней для владельцев приусадебных участков и столярных мастерских. Особенно когда речь идёт о мощном устройстве на 710 ватт с большим диаметром рабочего диска от 11,5 до 12 см. К слову, диск вращается со скоростью 4600 об./мин., и такой потенциал позволяет выполнять пропил глубиной до 4,5 см.

Цена: US $49.66

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Универсальный набор для кухни AxWild состоит из пяти ножей, удобного магнитного держателя и точилки. Лезвие толстоватое, зато в его качестве не приходится сомневаться, поскольку используемый для отлива стальной сплав делает его безупречным. В набор входят крупный нож для костей, несколько ножей для нарезки и один изогнутый для освежевания.

Цена: US $24.60

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Доступная и технологичная роторная бритва на каждый день от Xiaomi имеет защиту от воды IPX7, автономность до 60 минут, порт Type-C, защиту от ложного срабатывания, три плавающие головки и двойные лезвия: вспомогательное лезвие приподнимает щетину, а основное лезвие быстро отрезает её. Девайс оснащён японским двигателем со скоростью резки 3,9 м/сек., номинальная мощность составляет 3 Вт.

Цена: US $20.59

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