Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая отвёртка, антирадар и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Электрическая отвёртка
Универсальный набор от популярного производителя WORX, состоящий из отвёртки с прорезиненной рукояткой на батарейках и с кнопочным управлением под 6,35-е биты, и собственно, самих насадок. Инструмент имеет множество преимуществ, начиная с хорошей производительности, обеспечиваемой крутящим моментом в 5 Нм, и заканчивая возможностью перезарядки устройства через USB Type-C. Кроме того, здесь есть несколько скоростных режимов плюс реверс.
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Цена: US $43.91
Настенные часы Surreal
Эти «мягкие» часы разлетаются, как горящие пирожки, являясь копией знаменитых мягких часиков с полотна великого сюрреалиста Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Необычный форм-фактор не мешает показывать часам точное время, тогда как их дизайн идеально впишется в любой интерьер.
Цена: US $9.02
Автомобильные динамики
Автомобильная 70-ваттная аудиосистема Harman с мощным сабвуфером и разночастотными динамиками скрасит даже самую долгую и утомительную дорогу. Наличие нескольких разъёмов в усилителе позволяет быстро и легко подключать динамики, тогда как само устройство, работающее от напряжения 12 В, имеет надёжную защиту от скачков, является многоканальным и пригодно для подключения к любой технике.
Цена: US $172.14
Видеорегистратор
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Качественное устройство с разрешением 1080р может использоваться не только, как классический регистратор, но и в качестве камеры ночного наблюдения. Для этого гаджет оснащён 3-дюймовым дисплеем с улучшенной цветопередачей и широкоугольным объективом. Работает устройство на литий-ионной батарее, продаётся в комплекте с USB-кабелем и интегрированным слотом, предназначенным для расширения внутренней памяти за счет SD и TF-карт.
Цена: US $26.39 - 61.61
Пусковое автомобильное устройство
Отличный бустер за свою цену, который быстро оживит потухший аккумулятор, позволяя заводить движок даже в лютые морозы после длительного простоя. Работает устройство от напряжения 12 В, выдавая стартовый ток 800 А. Для его эксплуатации достаточно просто выполнить подключение через EC5-разъём, получив на выходе номинальную мощность 4900 мАч.
Цена: US $40.26
Антирадар Karadar 2 в 1
Этот полезный автомобильный аксессуар способен решать сразу несколько важных задач, начиная с отслеживания транспортного средства по картам, для чего на его борту предусмотрен GPS-модуль, и заканчивая контролем скоростного режима во время движения. Кроме того, здесь есть система оповещения (индикационная и звуковая), комплектный USB-кабель, широкая совместимость практически с любыми авто и внушительный радиус действия до 800 метров.
Цена: US $32.67 - 40.92
Скребок для льда автомобильный
Универсальный инструмент, который позволит в считанные минуты произвести очистку ветрового стекла от обледенения, благодаря собственной 12-вольтной системе обогрева. Запитывается этот полезный прибор от прикуривателя, изготовлен он из высококачественного ПВХ-пластика с нагревательным элементом из меди без малейшего риска для повреждения поверхностей авто.
Цена: US $10.10
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Карманный складной нож
Этот миниатюрный пистолет есть ни что иное, как складной нож, лезвие которого выбрасывается одним нажатием на имитируемый курок. Сам 154-миллиметровый клинок изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с прочностью 56HRC, тогда как для рукоятки не пожалели натурального дерева твёрдых пород. Имеется и фонарик для работы в условиях ограниченной видимости, а также возможность разобрать конструкцию для починки.
Цена: US $2.92
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