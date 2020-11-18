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Отличный портативный помощник для каждого автомобилиста, работающий от 12 В, которых хватает для того, чтобы прогонять до 35 л воздуха в минуту, быстро заполняя шины. Кроме того, воздушный компрессор оснащён манометром с цифровым экраном и поддержкой 4 единиц измерения, а также фонариком для работы в тёмное время суток.

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Цена: US $23.74

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Универсальные инструменты, которые подойдут для резки кабеля, срезки изоляции, опрессовки концевых гильз и выполнения различных монтажных работ. Из других плюсов – эргономичные рукоятки с прорезиненной оплёткой, массивность самих пассатижей, которые отлично ложатся в руку, а также большой выбор из девяти предлагаемых вариантов.

Цена: US $6.60 - 13.90

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Эта электрическая отвёртка поможет справиться даже со старым, поржавевшим креплением. Крутящего момента в 2 Нм и функции ручной затяжки до 10 Нм будет более чем достаточно. Что касается управления, то на корпусе инструмента имеются две кнопки и реверс, сама отвёртка работает от 3,6-вольтной батарейкой и укомплектована битами по ¼ дюйма.

Цена: US $33.39 - 43.57

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В случае если вы пробили колесо, а до ближайшего шиномонтажа далеко, настоящим выходом из ситуации может стать этот аэрозольный герметик, с помощью которого можно заполнить порез и произвести его временную вулканизацию и герметизацию. Всё, что для этого нужно – вытянуть предмет, спровоцировавший повреждение, спустить воздух до тех пор, пока колесный обод не коснётся земли, а потом повернуть его таким образом, чтобы прокол оказался в нижней части, и произвести заполнение аэрозольным составом, удерживая клапан в нижнем положении. После этого можно отправляться в мастерскую, передвигаясь со скоростью до 60 км/ч.

Цена: US $9.60

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Привычные измерительные приборы уже давно изжили себя, уступив место лазерным приспособлениям, работающим как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Транспортир LOMVUM, работающий на магнитном датчике для фиксации на металлических поверхностях и перезаряжаемом через USB аккумуляторе на 300 мАч – наглядный тому пример. Устройство имеет компактный квадратный форм-фактор и цифровой дисплей, отображающий результаты измерения в диапазоне от 2 до 180 градусов.

Цена: US $27.92

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Со стереоусилителем TPA3116 Class D даже самая допотопная аудиосистема заиграет по-новому. Устройство оснащено Bluetooth 5.0, работающим в радиусе 12 метров, поддерживает TF карты памяти, имеет чистое hi-fi-звучание, 50-ваттную мощность, удобный регулятор громкости и солидный интерфейс, состоящий из разъёма AUX и порта USB для подключения флешки.

Цена: US $20.25

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Стильная компактная геймерская консоль Xbox Series S от Microsoft стала бюджетной моделью линейки. Тем не менее, она получила 8-ядерный процессор Custom Zen 2 с максимальной тактовой частотой 3,6 ГГц, мощную дискретную графику и встроенный накопитель на 512 ГБ. Единственный недостаток – отсутствие физического привода в консоли, из-за чего придётся ежемесячно тратиться на подписку.

Цена: US $342.77

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Рубанок от производителя LUBAN изготовлен из стали высокого качества с фактурной поверхностью, которая не даёт ни малейшего шанса для выскальзывания инструмента из рук во время рабочего процесса. Что касается лезвия, то его размер 12,7 х 3 см и вес 340 граммов позволяют с лёгкостью обрабатывать деревянные элементы, в итоге получая требуемый результат.

Цена: US $128.80

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