Южнокорейская компания-производитель Samsung презентовала линейку «умных» мониторов M5 и M7, которые могут выполнять функции телевизора и ПК.

Устройства поддерживают воспроизведения HDR10-контента с сервисов Netflix, YouTube и HBO, а также работу с пакетом приложений Microsoft Office 365 при помощи адаптера беспроводной передачи данных Wi-Fi с сохранением информации в облаке. Для подключения компьютерной мышки и клавиатуры задействована технология Bluetooth 4.2.

реклама

Кроме того, новинки укомплектованы пультом дистанционного управления с голосовыми ассистентами от производителей Google, Amazon и компании Samsung. Наличие модуля NFC и DeX позволяет выводить на экраны мониторов картинку со смартфонов, а для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и macOS, предусмотрена поддержка технологии AirPlay2.

Что касается отличий между мониторами, то, прежде всего, они сводятся к интерфейсу и экранной диагонали. Например, старшая модель M7 получила дисплей на 32 дюйма с UHD-разрешением, 3 порта USB 2.0, порт USB-C и 2 разъёма HDMI 2.0.

Младшая версия линейки имеет две экранные конфигурации на 27 и 32 дюйма с разрешением Full HD, 2 порта USB 2.0, а также 2 разъёма HDMI 2.0.