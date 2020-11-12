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Несмотря на небольшую цену и скромный дизайн, этот проектор способен на многое. Работа в полноэкранном FHD-режиме с разрешением 1080р, поддержка воспроизведения с 3D-эффектом, наличие беспроводного Wi-Fi и цифрового HDMI – чего еще можно хотеть от бюджетного девайса? Единственное, чего не хватает проектору с его кулерами, это полностью бесшумной работы.

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Цена: US $183.14 - 222.66

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Этот инструмент ничем не хуже электрических аналогов. Кроме того, он имеет существенное преимущество, которое сводится к высокому уровню безопасности, ведь пневматическим аппаратам не страшны никакие случайные возгорания и пожары.

Цена: US $20.88

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В этом миниатюрном девайсе довольно трудно узнать мультитул, но так оно и есть. Мало того, карманный инструмент может выполнять функции 20 различных приспособлений, начиная с карабина и заканчивая открывашкой. Здесь даже есть линейка, гвоздодер и гаечные ключи! И все это поместилось в крошечном корпусе 8,5 х 2,5, отлитом из высококачественного нержавеющего сплава.

Цена: US $1.26

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Необычная лампа с регулирующимися светодиодными лопастями, которая отличается высокой яркостью и широким функционалом, применяясь как в качестве осветительного прибора, так и в роли радиаторов охлаждения для самих LED, для чего и были предусмотрены ребристые алюминиевые рамки. Потребляет такой светильник до 60 Вт, выдавая не менее 6000 люмен – неплохо, правда? Кроме того, есть возможность приобрести прибор с датчиком движения, благодаря которому он сможет сам включаться и выключаться.

Цена: US $8.98 - 23.39

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Отличный комплект для автомобилиста, состоящий из 46 предметов, которые были отлиты из высококачественного стального сплава. Порадуют и удобные рукоятки, а также наличие органайзеров для сменных бит – в общем, все сделано на совесть.

Цена: US $38.91

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Разработчики Xiaomi уделяют много времени дизайну собственной продукции, благодаря чему даже этот автомобильный зарядный блок для прикуривателя получился на редкость стильным и качественным. Не подкачал и функционал, ведь на борту этого аксессуара есть поддержка быстрозарядной функции, двойной USB-порт и надежная защита от перегрева, замыкания и прочих катаклизмов. Помимо прочего, зарядка совместима с любыми устройствами, работающими на iOS и Android, что является еще одним несомненным ее преимуществом.

Цена: US $11.39 - 14.72

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Еще одно многофункциональное цифровое устройство, способное решать множество задач. Среди них возможность переключения между мониторами и сигналами, обработка 4K с 60-герцовой частотой и интерфейс для подключения нескольких разных или одинаковых устройств, для чего непосредственно на корпусе были расположены пронумерованные индикаторы с тремя HDMI-разъемами 2-го поколения.

Цена: US $8.17 - 15.44

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Да, это паяльник, хотя в это довольно трудно поверить. Работает этот крошка от встроенной батареи, для зарядки которой тут же, на корпусе был предусмотрен USB-порт. Среди прочих особенностей – возможность работать в 4-хрежимах с потенциальной мощностью от 20 до 50 Вт, а также хорошая комплектация, включившая в свой состав зарядный кабель, наконечник и припой.

Цена: US $16.50

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