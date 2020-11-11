Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: монитор, ручной сканер, автомагнитола и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Адаптер для телевизора
Необычный ТВ-стик MiraScreen G2, основное предназначение которого заключается в том, чтобы передавать картинку со смартфона на ТВ-панель, для чего на его борту был предусмотрен HDMI. При этом к мобильному устройству можно подключаться через 2,4-гигагерцовый Wi-Fi, получая максимальное FHD-разрешение и поддержку всех популярных аудио и видеоформатов.
Цена: US $6.38 - 9.13
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Монитор
Отличный изогнутый FHD-монитор от ведущего производителя Samsung, диагональ которого составила 23 дюйма. Экран модели построен на VA-матрице и получил время отклика в 4 мс, широкие углы обзора по горизонтали и вертикали на 178 градусов, и конечно, интерфейс с HDMI и VGA-портами.
Цена: US $107.82
Мини-компьютер
Яркий, компактный, производительный – все это можно сказать о мини-ПК Beelink GTR, построенном на базе процессора AMD Ryzen, дополненного дискретной графикой Vega 8. Что касается памяти, то представлены три базовые конфигурации мини-компьютера – на 8Гб/256Гб/1Тб, 16Гб/512Гб/1Тб для RAM/SSD/HDD, соответственно, или пустой блок под индивидуальную комплектацию. И вне зависимости от выбранного варианта, ПК оснащен беспроводными передатчиками данных Wi-Fi и Bluetooth.
Цена: US $384.97 - 586.66
Конвертер автомобильного напряжения
Если на повестке дня стоит задача преобразовать 12 В в 5, то этот аксессуар станет незаменимым помощником для вашего авто. Установить конвертор можно за считанные минуты, просто подключив его к штатной проводке. Такая простая манипуляция позволит получить полноценный USB-выход на 5В/3А, подходящий для размещения в любом месте автомобильного салона.
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Цена: US $4.93
Пылесос для авто YI KA
С таким пылесосом любые загрязнения будут ни по чем, даже если они находятся в самых труднодоступных местах. Во всяком случае, 120-ваттная мощность позволит выполнить практически любой вид клининга, для чего достаточно просто подключить устройство к бортовой сети. В комплект входит несколько насадок для чистки разного характера.
Цена: US $8.89 - 20.29
Автомагнитола со встроенными динамиками
Хочется ездить с ветерком да с музыкой, а акустика не позволяет? Тогда это устройство для вас! Хороший звук, впечатляющая громкость, пусть и с незначительным запиранием на максималках, экран с подсветкой – магнитола вполне приличная, особенно если учесть, что на ее борту есть радио, слот под USB-карту и SD, а также 3,5-миллиметровый аудоразъем.
Цена: US $20.99
Гвоздезабиватель пневматический
Если не принимать ко вниманию тот нюанс, что инструмент поставляется с китайским штуцером, который придется заменить евростандартом, удобнее электромолотка просто не найти. Работает прибор от воздушного потока, давление которого варьируется в диапазоне от 5 до 8 атмосфер, позволяя работать даже с 12-миллиметровыми гвоздями в самых труднодоступных местах.
Цена: US $49.40
Ручной сканер
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Весьма удобная вещица, которая позволит сканировать фото, документы и чертежи, автоматически переводя переснятое в Jpeg и PDF-форматы и сохраняя их в максимальном разрешении 1050dpi на microSD-карту, для чего на корпусе был предусмотрен специальный слот. Ну а дальше как обычно – либо на ПК через USB, либо на мобильное устройство по Wi-Fi, на что потребуется не более 10 секунд. При этом размеры сканера не превысили 25,4 х 4 х 2,7 см, тогда как его корпус был представлен в двух классических оттенках – черном и белом.
Цена: US $63.31 - 71.69
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