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Удлинённые носы этих плоскогубцев в значительной мере облегчают их функциональные возможности, тогда как несколько размеров позволят любому мастеру подобрать инструмент, который идеально ляжет в руку. К слову, удобные ручки существенно поспособствуют этому.

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Цена: US $7.57 - 14.76

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Идеальный аксессуар для тех, кто любит петь в душе! Компактная беспроводная колонка не боится воды, так как имеет защиту IPX4, оснащена Bluetooth 5.0 для передачи данных и ответа на входящие звонки, и работает на двух сменных батарейках AA-типа. Для максимально комфортного управления устройством на корпусе предусмотрен информативный ЖК-дисплей, обрамленный по кругу 6-ю удобными клавишами.

Цена: US $19.55

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Такая универсальная подставка идеально подойдёт для моделей ноутбуков с 17,3-дюймовой диагональю дисплея. При этом устройством можно легко управлять, для чего на его передней панели имеются удобные сенсорные клавиши и дисплей. Здесь же можно найти и подставку для мобильного телефона. Кулеры работают практически бесшумно, несмотря на высокие обороты, и способны понизить температуру ноутбука на 5-8 градусов.

Цена: US $22.46 - 24.02

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Довольно необычная RC-игрушка, которая может выполнять самые немыслимые кульбиты, начиная с прыжков и заканчивая вращением на месте вокруг своей оси. Потенциала этого малыша запросто хватит для того, чтобы запрыгнуть на кровать или любую другую поверхность – небольшая масса этому способствует. Также продавец предлагает конфигурацию с камерой, фонариком и возможностью управления по Wi-Fi.

Цена: US $26.90 - 52.90

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Флеш-накопитель DM WFD025, получивший необычный форм-фактор, оснащён модулем Wi-Fi для беспроводного подключения и передачи данных, аккумулятором ёмкостью 1400 мАч и USB-портом для подключения зарядного microUSB-кабеля, который прилагается в комплекте к устройству. В магазине предлагаются накопители объёмом 32 ГБ и 64 ГБ.

Цена: US $25.53 - 29.67

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Универсальный мультиметр BSIDE ADM92/92CL с цветным цифровым дисплеем пригодится в любом доме, работает от сменных батареек AAA-типа и в режиме Auto Range с широким диапазоном 6-1000 В позволяет измерить вольт-амперные характеристики различных электроприборов и устройств. Кроме того, к нему прилагаются два диагностических щупа, что только облегчает эксплуатацию.

Цена: US $17.72 - $20.52

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Отвёртка Ninth World оснащена настоящим барабаном, в котором прячутся шесть сменных насадок, легким движением руки по кнопке-стопору можно поменять биту и сразу же приступить к рабочему процессу. Прорезиненная квадратная рукоятка позволяет применять усилие при раскручивании старых креплений, не стирая руки в мозоли.

Цена: US $6.16

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С таким универсальным составом любое механическое повреждение будет нипочём – всё в момент полимеризуется, работая гораздо лучше привычных герметиков. Порадует и конечный результат, ведь после заполнения щели не будут давать течь или подвергаться коррозийным изменениям.

Цена: US $2.74

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