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Уникальный в своем дизайне клинок: клип-поинт профиль резака с весьма необычным узором, имитирующим вмятины от ударов молотком, «мятый» металл и рукоятка, а также необычное размещение креплений – очевидно, что эта модель делалась вручную.

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При этом бросается в глаза и компактность резака, полная длина которого не превысила 14,5 см (из них 6,5 см приходится на лезвие с его 2,6-миллиметровой толщиной). Не подкачало и качество исполнения, металлическая часть была отлита из прочнейшей дамасской стали VG-10 (60 HRC), тогда как для рукоятки использовалось редкая порода дерева (розовая).

Цена: US $38.64

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Эта кофеварка непременно придется по вкусу ценителям всего необычного. Эффектный ретро-дизайн с явной отсылкой на оборудование старинной химической лаборатории просто не может оставить никого равнодушным! При этом все довольно компактно, ведь для габаритов 8,5 х 35,4 см найдется место даже на самой маленькой кухоньке. Приятным сюрпризом станет и простота эксплуатации этого сложного на первый взгляд устройства.

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Цена: US $10.10 - 42.78

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Комплект гаечных ключей Xueliee будет актуальным не только для ремонта автомобиля, но и в быту. Да еще и такой – из высококачественной хромванадиевой стали, широким ассортиментом и удобным компактным коробом для хранения и транспортировки.

Цена: US $22.32 - 33.07

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Многим автомобилистам не понаслышке знакома ситуация, когда в салоне наблюдается постоянный беспорядок. А ведь всю используемую в пути мелочовку можно сложить в удобный органайзер, по-прежнему имея ее под рукой, но без привычного хаоса. В комплекте к этой системе хранения прилагается универсальный кабель, тогда как сам он получил два USB-порта и такое же количество разъемов для подключения зарядного устройства.

Цена: US $18.53

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С сушилкой WOXOYOZO ваша обувь всегда будет в полном порядке. Никакой влаги, и уж тем более, затхлого запаха. Работает устройство от общей сети (200 Вт) и выполнено из качественного АБС-пластика и металла. Компактные размеры сушилки в 29,5 х 18,5 х 9,5 см позволят разместить ее даже в самых ограниченных условиях, а функция стерилизации позволит избавиться от патогенной микрофлоры и грибка.

Цена: US $25.00

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Несмотря на свой миниатюрный форм-фактор, этот ПК CHUWI Herobox сможет быстро выполнять любые повседневные сценарии, для чего на его борту был предусмотрен относительно мощный 4-ядерный чип Intel Gemini-Lake N4100 с максимальной тактовой частотой в 1,1-2,4 ГГц и 8-гигабайтной оперативкой. Есть здесь и фирменная Intel-овская графика, поддерживающая 4K, и вполне годный интерфейс с беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, и все это по более чем приемлемой цене.

Цена: US $179.99

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А как вам такая периферия? Яркая, стильная и очень компактная (24,5 х 1 см для клавиатуры и 4,8 см для мыши), видно, что в MagiDeal постарались на славу, особенно если учесть, что и мышь, и клавиатура работают без проводов, имея на борту батареи на 150 мАч. Среди прочих преимуществ – качественный АБС-пластик в сочетании с алюминием, которые использовались для корпусного литья, предлагается 4 цвета на выбор.

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Цена: US $13.81

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Это не повербанк в привычном его понимании, а корпус для его создания, в который можно вставлять обычные аккумуляторные батарейки в количестве 4-х штук. При этом пластиковый короб получил вполне солидный интерфейс, включивший в свой состав два USB-порта, один microUSB и ЖК-дисплей для отображения остатка заряда каждой используемой батарейки.

Цена: US $5.23 - 7.24

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