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Портативная китайская беспроводная колонка, получившая столь необычный дизайн, имеет также складной форм-фактор, который позволил сделать устройство максимально компактным, так как все кнопки управления расположены на его корпусе. Что касается интерфейса, то помимо беспроводного модуля Bluetooth 5.0 колонка оснащена USB и AUX-портами.

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Единственный недочет колонки заключается в ее внушительном весе, составившем 1,6 кг, благодаря металлическому корпусу. В то же время этот момент компенсируется наличием 4-х аккумуляторов ёмкостью по 2600 мАч, которых хватит на 30 часов работы в автономном режиме.

Цена: US $233.05 - 311.65

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Стильный модем с 4G (LTE) от популярного китайского бренда Woopower. Подключается по Wi-Fi к любому гаджету в радиусе целых 150 метров, работает на довольно мощном чипе от Qualcomm.

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Цена: US $14.96

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Нет, это не несколько разноцветных леек, а одна, снятая под воздействием разных температур. Благодаря этому эффекту удается исключить риск ожога от горячей струи, ведь по лейке сразу понятно, чего ожидать после включения крана. Так, синий цвет говорит о том, что температура струи составляет 20-29 градусов Цельсия, зеленый – 30-39, а красный – 40 и выше. Кроме того, пользователь сможет регулировать распыление, используя для этого любой из трех предусмотренных режимов.

Цена: US $9.04 - 22.12

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Система Lomeho LO-U02 поможет с огоньком пережить непростые карантинные времена. Скучно не будет, ведь в комплекте представлено сразу два беспроводных микрофона, работающих на сменных батарейках AA-типа, и общий многофункциональный блок с двумя антеннами, качающий в радиусе 30 м, и легко подключающийся к любой технике, будь то ПК, DVD или ТВ. Порадует покупателей и качество звучания, а это в караоке самое главное.

Цена: US $37.70 - 41.06

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Очень стильное и необычное украшение для дома, которое выполняет функцию ночника с левитирующим внутри дуги футбольным мячиком. Всего лишь 8,5 см в диаметре, а как здорово смотрится! При этом работает светильник от стандартной сети в 220 В, расходуя минимум энергии, – эффектно и практично.

Цена: US $22.65

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С этим навигатором вы точно не потеряетесь в лесу или на проселочной дороге, в случае чего устройство всегда покажет обратный путь. Главное, не забыть включить специальную кнопку, выходя или выезжая на незнакомую тропу/дорогу (нужное подчеркнуть). И если вы поймете, что следуете в ложном направлении, то всегда можно вернуться назад, ориентируясь по стрелке, указывающей верный путь, и цифры на 1,4-дюймовом дисплее, отображающие оставшееся расстояние до исходной точки. Всего русифицированный GPS запоминает до 16 таких координат, находя запрашиваемые данные за каких-то 2-4 минуты.

Цена: US $28.89

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Стильные часы для деловых мужчин от китайского бренда SKMEI, которые, несмотря на свой более чем скромный ценник, придают солидности. Не нравится золотой корпус и браслет? Пожалуйста, выбирайте серебристый металл и кожу. Приятно удивит и функционал, помимо стрелок и цифрового циферблата здесь есть еще и будильник.

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Цена: US $16.29

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Надоел короткий кабель автоприкуривателя? Зачем мучиться, если можно приобрести универсальный удлинитель WHDZ, подходящий для 12 и 24 вольт. Длины 3,6-метра будет более чем достаточно для максимально комфортного использования кофеварки, портативного холодильника или любого другого девайса для авто.

Цена: US $7.47

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