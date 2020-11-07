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Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: уличная печь, мини-обогреватель Xiaomi и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Портативная уличная печь

Любите барбекю на лоне природы в компании родных и близких? Тогда вам обязательно пригодится эта портативная печь закрытого типа. Сборка и установка устройства требуют минимальных усилий, да и места эта малышка занимает совсем немного. А барбекю какое! Закачаешься, и совершенно неважно, что именно доводится готовить – мясо, птицу, рыбу, морепродукты или овощи и грибы.

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Цена: US $31.36

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Электроотвертка 

Устали крутить саморезы? Тогда присмотритесь к этой отвертке, работающей от аккумулятора с минимальным напряжением в 3,6 В. Двойной переключатель, вращение в обоих направлениях, удобный патрон на 6,35 мм, сменные биты из качественного металла, подходящие под любые крепления, фонарик – без лишнего зазрения совести можно сказать, что этому перезаряжаемому электроприбору любая задача будет по плечу.

Цена: US $15.39 - 17.14

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Умные часы

Эти часики получили классическое оформление, за которым прячется весьма солидный функционал. Комбинированная навигация GPS+ГЛОНАСС, сбор биометрических пользовательских данных, беспроводной модуль Bluetooth, русифицированное меню, довольно емкая память на 512 Мб, батарея на 300 мАч, да еще и стильный комплектный ремешок из эргономичного силиката, не натирающего запястья – о чем еще можно мечтать?

Цена: US $98.00

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Мини-обогреватель Xiaomi

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В межсезонье – самое оно. Несмотря на свою компактность, этот дувчик оказался на редкость мощным, ведь шутка ли, 600 Вт для такой крошки! Такого потенциала хватит, чтобы отопить площадь на 20 квадрат, не боясь перенагрузки на систему отопительного прибора, защищенную автоматической температурной регулировкой и функцией автоматического отключения. 

Цена: US $34.97

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Профессиональный мультиметр с озвучкой

Главным отличием этого измерительного прибора стал режим Offline-Record и оснащение Bluetooth, благодаря которым можно использовать smart-функции, внося в память зафиксированные ранее данные. Среди прочих возможностей – одновременный контроль нескольких таких приборов на расстоянии, и передача информации в CSV-формате для дальнейшей обработки.

Цена: US $51.46

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Классическая розетка с дополнительными функциями

Уже давно пора переходить на розетки, в которых помимо стандартного входа будут предусмотрены USB-порты. По крайней мере для активных пользователей различных гаджетов такой вариант будет оптимальным. Еще одним плюсом розеток нового поколения станет простота установки, а также широкая цветовая палитра под любой интерьер.

Цена: US $2.84 - 5.01

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Складной нож

Нож, выполненный в швейцарском форм-факторе из высококлассной нержавейки, поможет справиться с различными задачами. А все потому что здесь есть все – от пилки и штопора до ножничек и открывашки. Такой себе мультитул для активного отдыха и набор для выживания в дикой природе, который вдобавок ко всему прочему еще и разбирается, имея удобное крепление-звездочку.

Цена: US $14.12

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Штангенциркуль

Еще один универсальный помощник, который поможет измерить внутренний и наружный диаметр любого изделия, а также любые другие его параметры, для чего была предусмотрена удобная линейка на 15 см. Мало того, здесь есть ЖК-дисплей, выводящий все данные и исключающий даже минимальные погрешности. К слову, работает последний на сменных батарейках lr44-типа, которые за ненадобностью можно и не ставить, доверяя своим глазам, а не цифровым данным.

Цена: US $3.41 - 3.78

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