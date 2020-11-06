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Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: набор инструментов Xiaomi, ноутбук и другие

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Набор инструментов Xiaomi 16 предметов

Универсальный набор для каждого мужчины, который прежде всего привлекает внимание своим стильным дизайном, получив за него награду RedDot. Между тем, помимо эффектного оформления, производитель позаботился и о функциональном наполнении, несмотря на компактность в наборе можно найти все необходимое, начиная с разводных ключей и пассатижей, и заканчивая рулеткой и монтажным ножом. 

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Цена: US $39.88

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Ноутбук 

Хотите трансформер недорого? Тогда обратите внимание на BMAX Y13, 13,3-дюймовый сенсорный FHD-экран которого выполняет полный поворот на 360 градусов. То есть устройство можно использовать и в качестве полноценного ноутбука, и как планшетный ПК. Но и это еще не все, в основе аппарата был использован довольно мощный процессор Intel (8-го поколения) с 8-гигабайтной ОЗУ и ПЗУ на 256 Гб. Ну а венчает все 10-ка Windows – интересный комплект, не права ли?

Цена: US $329.13 - 338.73

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Недорогой и яркий налобный фонарь

Мощный двухрежимный фонарь, работающий на двух диодах, пригодится для всех случаев жизни. Добивающий на дальнее расстояние и экономящий энергию прожектор на диоде типа Q5 и мягкий рассеянный свет при переключении на второй режим позволят выполнять различные задачи, работая без промежуточного заряда до 4 часов подряд. После этого можно восполнить потраченный цикл от любого источника питания с micro-USB на борту. Среди прочих плюсов возможность вертикальной регулировки налобника и наличие магнита, благодаря которому устройство можно крепить к металлическим поверхностям.

Цена: US $3.56 - 8.75

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Инструмент для заточки 4 в 1

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С помощью этой заточки можно будет навсегда забыть о проблеме тупых ножей. Выполненный из качественной нержавейки станок с высокоабразивными алмазными вставками позволит в считанные минуты приводить в порядок лезвия ножей и ножниц, которые затачиваются в разных пазах в несколько этапов. Кроме того, эргономичная ручка заточки обрезиненная, не скользит в руке и на поверхности стола.

Цена: US $5.93 - 8.63

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Паяльник импульсный

Компактный паяльник с мгновенно греющимся наконечником работает исключительно в процессе пайки, что позволяет экономить энергию и делает инструмент абсолютно безопасным. Для соединения металлических деталей используется специальный связующий легкоплавкий компонент. Кроме того, с помощью сменного стального жала можно выполнять демонтаж.

Цена: US $16.36

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Гарнитура со звуком формата 7.1

Гарнитура с 7-канальным устройством, обеспечивающим максимальное погружение в игровой процесс. К примеру, точное определение источника звука дает возможность отследить противника, даже если он не попадает в поле зрения. Единственный недочет заключается в проводном подключении по USB и необходимости драйверной установки.

Цена: US $43.95 - 46.79

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Набор отверток

Китайский набор STAYER удовлетворит требования даже самого притязательного пользователя, так как выполнен из высококачественных материалов. В общей сложности здесь 37 насадок, каждой из которых нашлось место в эргономичном комплектном органайзере, выполненном в виде пластиковой подставки.

Цена: US $20.58

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Диагностический инструмент

Теперь вовсе не обязательно гнать автомобиль на СТО, чтобы определить характер его неисправности, вместо этого можно приобрести специальное диагностическое устройство LAUNCH X431 CRP909E, поддерживающее практически все электронные системы и имеющее русифицированное меню. 7-дюймовый дисплей и операционка Android дадут возможность быстро разобраться в настройках. Что касается подключения и сканирования, то эти процессы осуществляются по ODB2.

Цена: US $349.95

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