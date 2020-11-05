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Вот это нож! Охотничий, с вычурным резным клинком и рукояткой под стать. В общей сложности габариты оружия составляют 22 х 3,5 х 3,1 см, тогда как для его изготовления мастера использовали высококлассную дамасскую сталь и дорогостоящее сандаловое дерево.

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Цена: US $68.04

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Думаете это просто мозаичный узор? Как бы не так, ведь помимо эстетической нагрузки рисунок на водонепроницаемом рюкзаке несет в себе и функциональную, играя всеми цветами радуги благодаря встроенным маячкам. Мало того, речь идет об управляемом узоре, менять цвета которого можно с помощью собственного смартфона.

Цена: US $9.90 - 131.34

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Наконец-то, настало время, когда для соединения мелких деталей больше не придется разыскивать полноценный газосварочный аппарат. Вместо этого можно воспользоваться этим компактным устройством, работающим на постоянном токе. На все уйдет пару минут, и за это время можно будет получить надежный шов без прорех толщиной от 0,1 до 0,25 мм, задав нужный параметр еще до начала работ.

Цена: US $79.10

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Универсальное устройство, способное отслеживать любой шорох, для чего на его борту был предусмотрен чувствительный детектор с инфракрасным излучением. Звуковой порог этого миниатюрного сторожа составляет 120 дБ, чего будет вполне достаточно для точной работы на внушительные расстояния с возможностью подачи тревожного сигнала SOS. Есть здесь и LED-лампочки, яркость которых уж точно не даст потерять датчик из виду.

Цена: US $8.35 - 16.20

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Зачем устанавливать громоздкие водонагреватели, занимая драгоценное пространство, если можно приобрести более бюджетную и портативную проточную систему. Последняя, к слову, может нагревать проходящую под напором струю до 50 градусов Цельсия.

Если же хочется мыть посуду в более комфортной воде, то можно выставить температуру в 36 градусов. Просто, легко доступно и понятно! А если добавить сюда стильное оформление, представленное в двух классических цветовых вариантах, то этому устройству действительно нет равных в своем сегменте.

Цена: US $47.85 - 69.76

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Долгое время адаптеры не могли порадовать покупателей мультизадачностью, вытягивая либо разговоры по телефону, либо просмотр видеоконтента. Но с появлением этого малыша, оснащенного двумя антеннами, эта и многие другие функции стали доступны. Хочешь, передавай звук с ТВ на любой носитель, хоть делай одновременно два и более дела. Здесь даже есть поддержка кодеков стандарта AptX LL, что позволяет передавать звук с минимальными задержками и играть в самый резвый гейминг.

Цена: US $18.48 - 18.87

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Электронный прибор MUSTOOL MT8208 имеет добротный корпус с удобным кнопочным управлением и измеряет все основные электрические параметры. Продумана каждая мелочь, в том числе 2,4-дюймовый цветной дисплей, способный графически отображающего форму сигнала, его эффективное и среднее значение, а также амплитуду и частоту, как полноценный осциллограф, при этом пропускная полоса составляет 1 мГц.

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Цена: US $57.77

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