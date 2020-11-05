Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: охотничий нож, сварочный аппарат и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Охотничий нож из дамасской стали
Вот это нож! Охотничий, с вычурным резным клинком и рукояткой под стать. В общей сложности габариты оружия составляют 22 х 3,5 х 3,1 см, тогда как для его изготовления мастера использовали высококлассную дамасскую сталь и дорогостоящее сандаловое дерево.
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Цена: US $68.04
Рюкзак со светодиодными вставками
Думаете это просто мозаичный узор? Как бы не так, ведь помимо эстетической нагрузки рисунок на водонепроницаемом рюкзаке несет в себе и функциональную, играя всеми цветами радуги благодаря встроенным маячкам. Мало того, речь идет об управляемом узоре, менять цвета которого можно с помощью собственного смартфона.
Цена: US $9.90 - 131.34
Домашний сварочный аппарат
Наконец-то, настало время, когда для соединения мелких деталей больше не придется разыскивать полноценный газосварочный аппарат. Вместо этого можно воспользоваться этим компактным устройством, работающим на постоянном токе. На все уйдет пару минут, и за это время можно будет получить надежный шов без прорех толщиной от 0,1 до 0,25 мм, задав нужный параметр еще до начала работ.
Цена: US $79.10
Датчик движения
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Универсальное устройство, способное отслеживать любой шорох, для чего на его борту был предусмотрен чувствительный детектор с инфракрасным излучением. Звуковой порог этого миниатюрного сторожа составляет 120 дБ, чего будет вполне достаточно для точной работы на внушительные расстояния с возможностью подачи тревожного сигнала SOS. Есть здесь и LED-лампочки, яркость которых уж точно не даст потерять датчик из виду.
Цена: US $8.35 - 16.20
Индукционный водонагреватель
Зачем устанавливать громоздкие водонагреватели, занимая драгоценное пространство, если можно приобрести более бюджетную и портативную проточную систему. Последняя, к слову, может нагревать проходящую под напором струю до 50 градусов Цельсия.
Если же хочется мыть посуду в более комфортной воде, то можно выставить температуру в 36 градусов. Просто, легко доступно и понятно! А если добавить сюда стильное оформление, представленное в двух классических цветовых вариантах, то этому устройству действительно нет равных в своем сегменте.
Цена: US $47.85 - 69.76
Продвинутый Bluetooth-адаптер
Долгое время адаптеры не могли порадовать покупателей мультизадачностью, вытягивая либо разговоры по телефону, либо просмотр видеоконтента. Но с появлением этого малыша, оснащенного двумя антеннами, эта и многие другие функции стали доступны. Хочешь, передавай звук с ТВ на любой носитель, хоть делай одновременно два и более дела. Здесь даже есть поддержка кодеков стандарта AptX LL, что позволяет передавать звук с минимальными задержками и играть в самый резвый гейминг.
Цена: US $18.48 - 18.87
Цифровой осциллограф-мультиметр
Электронный прибор MUSTOOL MT8208 имеет добротный корпус с удобным кнопочным управлением и измеряет все основные электрические параметры. Продумана каждая мелочь, в том числе 2,4-дюймовый цветной дисплей, способный графически отображающего форму сигнала, его эффективное и среднее значение, а также амплитуду и частоту, как полноценный осциллограф, при этом пропускная полоса составляет 1 мГц.
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Цена: US $57.77
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