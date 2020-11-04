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Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: детектор напряжения, радар слепой зоны и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Детектор напряжения

Детектор HT100P от производителя HABOTEST пригодится как профессионалам, так и любителям – он позволяет определить ноль, фазу и разрыв в цепи бесконтактным способом. На корпусе предусмотрен небольшой, но информативный ЖК-дисплей. Там же можно найти кнопку питания и светодиодный фонарик для работы в условиях плохой видимости. Прибор измеряет напряжение в диапазоне 12-1000 В и имеет высокую чувствительность в 50-60 Гц, что позволяет получать достоверную информацию, сопровождающуюся звуковой и световой сигнализацией. 

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Цена: US $8.99 - 12.99

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Беспроводные наушники   

Если вам нужна качественная беспроводная гарнитура по доступной цене, то модель Anker станет идеальным решением: 4 микрофона, шумоподавление CVC 8.0, Bluetooth 5.0, мощные динамики, ёмкая батарея с запасом прочности на целых 7 часов, водонепроницаемость IPX7 и кейс для зарядки. Что касается звучания, то здесь всё индивидуально, но в целом наушники оправдывают ожидания.

Цена: US $44.83

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Радар слепой зоны                         

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не заметив следующий в соседнем ряду автомобиль при перестроении, имеет смысл обзавестись радаром Driintel, который будет отслеживать возможные препятствия во всех направлениях. Суть устройства проста и заключается она в фиксации датчиков в слепых зонах с их дублированием в салоне. В итоге водитель получит мгновенное уведомление, едва его транспортное средство приблизится к условной красной линии – радар начнёт сигнализировать об опасности.

Цена: US $80.59

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Мачете  

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С двусторонним мачете Truper работы в саду будут по плечу каждому – твёрдость стали HRC 50 позволяет выполнить любую задачу, даже если речь идёт о прутьях и тонких ветках. Из соображений безопасности, мачете приходит к заказчикам тупым, но привести в порядок самонаводящееся лезвие можно с помощью простого точильного камня. А чтобы в процессе работы не причинить себе вред, рекомендуется использовать прилагающийся в комплекте чехол.

Цена: US $33.30

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Портативный монитор    

Лёгкий портативный монитор JOHNWILL с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, высоким матричным разрешением 1920 х 1080 пикселей, поддержкой FHD и широким углом обзора в 178 градусов оснащён портами USB, microUSB, а также разъёмами Type-C и miniHDMI. Устройство можно подключать к PS4, XBOX, компьютерам на macOS, Windows и даже к смартфонам. Продаётся в комплекте с чехлом-подставкой.

Цена: US $84.09 - 160.89

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Смартфон      

Несмотря на всю свою бюджетность, китайский смартфон Ulefone Armor X8 имеет множество достоинств, среди которых защищённый корпус по стандартам IP68/IP69K/MIL-STD-810G, которому не страшны падения на бетонную поверхность, грязь и погружения на глубину 1,5 метра до 30 минут, а также отличный функционал, модуль бесконтактной оплаты NFC и Android 10. 

Кроме того, аппарат оснащён 5,7-дюймовым дисплеем, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ и тройной камерой на 13 Мп (F/2,2) + 2 Мп + 2 Мп. Автономность мобильного телефона обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5080 мАч.

Цена: US $109.99

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Мультитул    

Необычный мультитул Ganzo, внешне похожий на обычные плоскогубцы, пригодится для всех случаев жизни. Его вес составляет всего лишь 275 граммов, тогда как его габариты не превышают 10,5 х 5,2 см. Тем не менее, этот компактный инструмент, получивший нож, сверло, кусачки и отвёртки с 10-ю комплектными сменными битами способен выполнять 26 разных функций. 

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Цена: US $33.19

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Монитор в автомобиль         

С автомобильным ТВ-монитором Ainavi даже самая дальняя и утомительная поездка пройдёт с комфортом. Скучно уж точно не будет, особенно детям. Радует и то, что устройство фиксируется на подголовниках, имеет 13,3-дюймовый сенсорный дисплей, Bluetooth, интерфейсы USB/SD/HDMI и возможность воспроизведения с мобильного телефона. Кроме того, предусмотрена поддержка русского языка, что сильно облегчает настройку и эксплуатацию монитора.

Цена: US $268.80 - 552.72

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