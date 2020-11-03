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Отличное приспособление для дрели, помогающее крепить заклёпки, которые, к слову, прилагаются в комплекте вместе с удобной рукояткой и мини-ключом. Покупателей приятно удивит эргономичность, а также качество и материалы изготовления инструмента, корпус которого отлит из высококачественной углеродистой стали и прочного пластика.

Цена: US $17.12

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Этот универсальный инструмент в считанные секунды справится с любой гайкой, для чего в гайковёрте предусмотрен бесщёточный двигатель, работающий с усилием 320 Нм и имеющий высокую автономность, благодаря аккумулятору на 4000 мАч. Есть даже возможность переключать скорости, плавно набирая каждую из них посредством нажатия курка.

Цена: US $43.65 - 76.05

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Видеорегистратор 70 mai Smart Dashcam поддерживает запись в полноэкранном режиме FHD с широкоугольным обзором на 130 градусов и беспроводную передачей данных по Wi-Fi с возможностью смартфонной синхронизации и управления. Есть здесь и акселерометр, предотвращающий перезапись в случае экстренного торможения, совершения резкого маневра или ДТП.

Среди прочих особенностей – голосовое управление, ведение видеозаписи в статике, функция сжатого видео, возможность расширения памяти до 64 Гб и достаточно емкая батарея на 240 мАч.

Цена: US $33.96 - 43.17

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Такие свёрла помогут справиться с любым материалом, будь то бетон или даже мрамор. Во всяком случае, изготовленные из прочного карбидного сплава и усиленные головки каждого сверла позволяют на это рассчитывать. Что касается размеров, то их в интернет-магазине очень много, поэтому можно заказывать любой нужный вам диаметр.

Цена: US $6.10 - 8.24

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Отличный компрессор E-ACE для автомобилей представляет собой универсальный электронасос для шин, работающий от 12-вольтной розетки прикуривателя. Покупателям предлагается сразу две конфигурации устройства: с подсвечиваемой цифровой индикацией подаваемого давления и без индикации. Кроме того, корпус компрессора получил одинаковые габариты 19,5 х 16 см при весе 880 граммов. В комплекте к устройству прилагается 3-метровый кабель и встроенный фонарик для работы в тёмное время суток.

Цена: US $16.91 - 22.55

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С сигнализацией KERUI M120 вашему дому ничего не грозит, в случае проникновения она запустит такую сирену, шутка ли – 100 дБ! Прибор настолько универсален, что можно использовать его для охраны любых движимых и недвижимых объектов, благо, питается он не только от сети, для чего на корпусе «антивора» предусмотрен USB-адаптер, но и от батареек AAA-типа в количестве трёх штук. Управляется устройство, выявляющее потенциальную опасность в радиусе до 8 метров, комплектным пультом.

Цена: US $5.32 - 23.67

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Для инструмента роторного типа производства компании HILDA просто не существует невыполнимых задач в мастерской. Мощность девайса составляет 190 Вт, что в совокупности со скоростью 10000 оборотов в минуту и крутящим моментом 12 Нм позволяет очень быстро выполнять любую работу. Также дрель комплектуется всеми необходимыми насадками и удобным кейсом.

Цена: US $12.57 - 55.50

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Преимущество этого портативного 25-вольтного Bluetooth-динамика с поддержкой TF-карты памяти в том, что он подходит не только для прослушивания музыки, но и для зарядки других гаджетов. Сам корпус устройства выполнен из качественного металлического сплава, тогда как динамик получил 3-ваттную пиковую мощность, возможность воспроизведения аудио-формата mp3 и широкий динамический диапазон от 100 до 20 тысяч Гц. Кроме того, гаджет можно синхронизировать с любым смартфоном.

Цена: US $9.78

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