На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Незаменимый помощник для дома и мастерской, который получил множество преимуществ. Среди них наличие поворотного барабана, предоставляющего возможность закрепления на корпусе сразу двух насадок, компактность и стильный дизайн.

Цена: US $136.16

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Аппарат Tascam позволит вести качественную запись звука с камеры DSLR, транслируя сопутствующую информацию на предусмотренный здесь же дисплей. Устройство имеет простое управление и интерфейс, прочный корпус из пластика с металлическими рёбрами жёсткости, а также запись аудио с 24-битной разрядностью и частотой 96 КГц. Кроме того, на передней панели предусмотрены 2 красных поручня, предотвращающие случайные нажатия и повреждения. Единственный минус – не самая большая автономность, поскольку батареи хватает на 3,5 часа.

Цена: US $284.76

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Такой полезный аппарат пригодится не только профессиональным сантехникам, ведь в доме может случиться всякое. Простота применения позволит быстро выполнять пайку полипропиленовых труб, используя для этих целей различные насадки диаметром от 20 до 40 мм, прилагающиеся тут же в комплекте. Кроме того, можно заказать набор с ножницами для труб.

Цена: US $19.16 - 39.20

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С таким кронштейном можно любую панель прикрепить к стене или другой рабочей поверхности при условии, что она не превышает 7 кг и имеет диагональ до 28 дюймов. При этом можно использовать девайс, представленный в двух вариантах цветового оформления, с креплениями Vesa (75 х 75 и 100 х 100), легко регулируя экранные поворотные углы и наклон.

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Цена: US $15.95 - 29.29

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Универсальный инструмент, совместивший в себе плоскогубцы и гаечный ключ с шестью блоками из высококачественной закалённой стали. Уникальная конструкция инструмента позволяет откручивать даже свёрнутые крепления и не последнюю роль в этом вопросе играет не только особый механизм захвата, но и эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием.

Цена: US $12.10

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Если вам нужен универсальный саунд бар для авто, то эта бюджетная модель мультимедийного модуля с поддержкой всех популярных форматов станет оптимальным решением. Здесь есть всё, начиная с USB и разъёма под SD и заканчивая беспроводным модулем Bluetooth. Приятно удивит и эргономичное кнопочное управление, альтернативой которому может стать комплектный пульт ДУ.

Цена: US $9.59

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Сегодня многие люди пересели на электросамокаты и сигвеи. Дерзайте и вы, тем более что вполне реально приобрести такой транспорт по доступной цене. Наглядный пример – эта модель на 36-вольтном Li-Ion-аккумуляторе на 6 А/час. Такого запаса прочности хватит на 20 км с максимальной скоростью движения 30 км/ч и нагрузкой до 120 кг. При этом покупатель получает удобный телескопический руль, надёжную тормозную систему и прочную алюминиевую раму.

Цена: US $195.40

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