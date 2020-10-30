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Уникальность этой зажигалки от известного бренда заключается не только в стильном дизайнерском оформлении корпуса. Работающее на газу устройство получило трехрежимную функцию пламени, благодаря которой можно больше не бояться ветра. Приятно удивит покупателей и качество исполнения металлического корпуса, а также вариативность его расцветки, представленной в 4-х разных оттенках.

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Цена: US $12.01 - 12.82

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Это не просто сверла по металлу, помимо отверстий нужной формы и диаметра их применение позволяет сразу же нарезать резьбу с определенным шагом. И да, это не набор, а только шесть разных конфигураций, дающих возможность подобрать оптимальную насадку на электродрель.

Цена: US $1.61 - 1.95

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С таким замечательным устройством ни один костер не погаснет раньше времени, и даже наоборот, разгорится. Особенно актуальным этот фен окажется для любителей шашлыков и активного отдыха на природе. Устройство приводится в действие легким нажатием пальца на пистолетную рукоятку, после чего из насадки начинает дуть горячий поток.

Цена: US $6.47

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Идеальное решение для ограниченного пространства любительской мастерской, где каждый квадратный сантиметр дорог. Имеет очень крепкую и надежную структуру, которая позволяет на нем безопасно резать, сверлить, пилить и совершать другие работы, габариты рабочего стола 78 х 64 х 81 см, вес 13,5 кг.

И что примечательно, несмотря на столь скромные размеры, этот столик запросто выдержит нагрузку в 135 килограмм живого веса, удерживая любой предмет с помощью предусмотренных тут же струбцин. Кроме того, быстро и просто складывается из-за чего он практически не занимает места.

Цена: US $119.83

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Человечество уже давно отходит от громоздких станков в пользу более компактных решений, которые легко помещаются даже в маленькой квартире, не то что в мастерской. Вот и этот мобильный резчик с дуговым зажиганием запросто «разделает» нержавейку, алюминий, медь и даже латунь, легко удерживаясь в руках и демонстрируя хорошую мощность. Чудеса, да и только!

Цена: US $190.07

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