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Мощная электроотвертка Bosch Go2 от именитого производителя прекрасно справляется с любыми саморезами, поставляется в компактном пластиковом кейсе. К слову, в последнем можно найти еще много всего полезного, включая 3 сменных биты и целых 10 насадок.

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Как вариант, можно заказать другую комплектацию, притом что автономность инструмента, работающего на батарее в 1500 мАч, останется неизменной.

Цена: US $16.99 - 94.99

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Отличное устройство для внешнего твердотельного накопителя SSD и HDD 2,5-дюймового форм-фактора с подключением через USB-интерфейс 3-го поколения. Сам корпус аксессуара выполнен из крепкого прозрачного пластика, который не люфтит и не имеет неприятного запаха, легко открывается и закрывается в случае необходимости.

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Цена: US $7.68 - 18.79

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В этом стильном компактном устройстве трудно узнать беспроводную колонку, но так и есть на самом деле. Легким движением Bluetooth акустики Honor (Huawei) начинает свой поиск, воспроизводя любой контент в частотном диапазоне от 65 до 25 тысяч Гц при максимальной чувствительности в 83 дБ.

1,8-ваттная мощность динамиков обеспечивает годные басы, а IP54 защищает колонку, реализуемую в 4-х разных оттенках, от негативного воздействия внешней среды.

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Цена: US $29.75

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Уникальность раскладки от SAMZHE заключается не только в ее оригинальном дизайне, но и в богатом интерфейсе, ведь по сути речь идет о полноценном концентраторе с полным фаршем на борту.

Клавиатура оснащена 3-мя USB-портами 3-й версии, слотами TF и SD-стандарта, цифровым выходом HDMI, VGA, LAN и, конечно же, USB Type-C. Приятным бонусом для покупателей станет широкая совместимость модели, включая технику Apple.

Цена: US $107.84 - 131.75

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ПК не поддерживает беспроводное соединение? Сущие пустяки, проблема легко решается с помощью этого миниатюрного аксессуара от Rocketek, работающего в двухчастотном диапазоне как в сетях 2,4 ГГц, так и в сетях 5 ГГц, со скоростью в 600 Мбит в секунду.

Единственный момент – адаптер синхронизируется только с Windows, тогда как для остальных ОС придется подыскать что-нибудь другое.

Цена: US $4.98

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