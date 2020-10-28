Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая отвёртка, колонка, Wi-Fi приемник и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Электрическая отвёртка
Мощная электроотвертка Bosch Go2 от именитого производителя прекрасно справляется с любыми саморезами, поставляется в компактном пластиковом кейсе. К слову, в последнем можно найти еще много всего полезного, включая 3 сменных биты и целых 10 насадок.
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Как вариант, можно заказать другую комплектацию, притом что автономность инструмента, работающего на батарее в 1500 мАч, останется неизменной.
Цена: US $16.99 - 94.99
Корпус для жесткого диска
Отличное устройство для внешнего твердотельного накопителя SSD и HDD 2,5-дюймового форм-фактора с подключением через USB-интерфейс 3-го поколения. Сам корпус аксессуара выполнен из крепкого прозрачного пластика, который не люфтит и не имеет неприятного запаха, легко открывается и закрывается в случае необходимости.
Цена: US $7.68 - 18.79
Колонка
В этом стильном компактном устройстве трудно узнать беспроводную колонку, но так и есть на самом деле. Легким движением Bluetooth акустики Honor (Huawei) начинает свой поиск, воспроизводя любой контент в частотном диапазоне от 65 до 25 тысяч Гц при максимальной чувствительности в 83 дБ.
1,8-ваттная мощность динамиков обеспечивает годные басы, а IP54 защищает колонку, реализуемую в 4-х разных оттенках, от негативного воздействия внешней среды.
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Цена: US $29.75
Клавиатура
Уникальность раскладки от SAMZHE заключается не только в ее оригинальном дизайне, но и в богатом интерфейсе, ведь по сути речь идет о полноценном концентраторе с полным фаршем на борту.
Клавиатура оснащена 3-мя USB-портами 3-й версии, слотами TF и SD-стандарта, цифровым выходом HDMI, VGA, LAN и, конечно же, USB Type-C. Приятным бонусом для покупателей станет широкая совместимость модели, включая технику Apple.
Цена: US $107.84 - 131.75
Wi-Fi приемник
ПК не поддерживает беспроводное соединение? Сущие пустяки, проблема легко решается с помощью этого миниатюрного аксессуара от Rocketek, работающего в двухчастотном диапазоне как в сетях 2,4 ГГц, так и в сетях 5 ГГц, со скоростью в 600 Мбит в секунду.
Единственный момент – адаптер синхронизируется только с Windows, тогда как для остальных ОС придется подыскать что-нибудь другое.
Цена: US $4.98
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