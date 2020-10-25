Недорогие и полезные товары с AliExpress: зарядное устройство, тепловентилятор и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Тепловентилятор
Электрический тепловентилятор Wsxtcun будет полезен как для обогрева гостиной, спальни и других комнат в вашем доме, так и для применения в офисе. Диапазон температуры регулируется с помощью кнопки и составляет 15-32 °C.
Устройство оснащено пультом дистанционного управления и имеет мощность 900 Вт, благодаря чему отлично обогревает помещение размером до 20 м². Продавец предлагает тепловентиляторы двух цветов: белый и чёрный. Есть возможность заказать быструю доставку с российского склада.
Цена: US $14.10 - 17.54
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IP камера Laxihub M1
Мини веб-камера Laxihub M1имеет разрешение 1080p, встроенный микрофон, динамик и подключение по Wi-Fi через специальное мобильное приложение.
Устройство работает с Alexa и Google Assistant, предусмотрен слот под карту памяти до 128 ГБ, поддержка 2-канального аудио с шумоподавлением, обнаружение движения и звука, а также оповещения на смартфон. Запись с камеры в формате H.264 сохраняется на sd-карту и в облачное хранилище.
Цена: US $26.39
Автоматическая кормушка
Кормушка бренда NICREW предназначена для собак и кошек, её можно запрограммировать на автоматическую выдачу порции в определённые часы. Вес одной порции составляет 5 граммов.
Кроме того, в устройстве предусмотрена функция записи голоса, чтобы автоматически напоминать домашнему питомцу о том, что наступило время приёма пищи, и зарядка по USB-кабелю, который прилагается в комплекте.
Цена: US $49.78
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Зарядное устройство
Зарядное устройство популярной компании BASEUS оснащено одним портом USB и двумя портами Type-C, которые поддерживают технологию быстрой зарядки Quick Charge. Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт.
Девайс небольших размеров, поэтому его удобно при необходимости иметь под рукой, заранее позаботившись о том, чтобы он лежал в сумке. В интернет-магазине доступны белые и чёрные зарядки.
Цена: US $34.99 - 41.98
Кухонные ножницы
Универсальные ножницы для кухни Xiaomi Huohou с широким набором функций могут не только резать зелень и птицу, но и чистить овощи или рыбу, и даже колоть орехи. В инструментарии присутствует открывалка для банок и бутылок, а также отвёртка.
Ножницы сделаны из крепкой стали 30Cr13, а их рукоятка из эргономичного нескользящего пластика. Кроме того, ножницы имеют специальный замок, который позволяет разъединить их на две части для удобного применения.
Цена: US $9.02
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