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Недорогие и полезные товары с AliExpress: зарядное устройство, тепловентилятор и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

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Тепловентилятор 

Электрический тепловентилятор Wsxtcun будет полезен как для обогрева гостиной, спальни и других комнат в вашем доме, так и для применения в офисе. Диапазон температуры регулируется с помощью кнопки и составляет 15-32 °C.

Устройство оснащено пультом дистанционного управления и имеет мощность 900 Вт, благодаря чему отлично обогревает помещение размером до 20 м². Продавец предлагает тепловентиляторы двух цветов: белый и чёрный. Есть возможность заказать быструю доставку с российского склада.

Цена: US $14.10 - 17.54

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IP камера Laxihub M1

Мини веб-камера Laxihub M1имеет разрешение 1080p, встроенный микрофон, динамик и подключение по Wi-Fi через специальное мобильное приложение.

Устройство работает с Alexa и Google Assistant, предусмотрен слот под карту памяти до 128 ГБ, поддержка 2-канального аудио с шумоподавлением, обнаружение движения и звука, а также оповещения на смартфон. Запись с камеры в формате H.264 сохраняется на sd-карту и в облачное хранилище.

Цена: US $26.39

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Автоматическая кормушка

Кормушка бренда NICREW предназначена для собак и кошек, её можно запрограммировать на автоматическую выдачу порции в определённые часы. Вес одной порции составляет 5 граммов.

Кроме того, в устройстве предусмотрена функция записи голоса, чтобы автоматически напоминать домашнему питомцу о том, что наступило время приёма пищи, и зарядка по USB-кабелю, который прилагается в комплекте.

Цена: US $49.78

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Зарядное устройство

Зарядное устройство популярной компании BASEUS оснащено одним портом USB и двумя портами Type-C, которые поддерживают технологию быстрой зарядки Quick Charge. Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт.

Девайс небольших размеров, поэтому его удобно при необходимости иметь под рукой, заранее позаботившись о том, чтобы он лежал в сумке. В интернет-магазине доступны белые и чёрные зарядки.

Цена: US $34.99 - 41.98

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Кухонные ножницы

Универсальные ножницы для кухни Xiaomi Huohou с широким набором функций могут не только резать зелень и птицу, но и чистить овощи или рыбу, и даже колоть орехи. В инструментарии присутствует открывалка для банок и бутылок, а также отвёртка. 

Ножницы сделаны из крепкой стали 30Cr13, а их рукоятка из эргономичного нескользящего пластика. Кроме того, ножницы имеют специальный замок, который позволяет разъединить их на две части для удобного применения.

Цена: US $9.02

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peppery
14:28
dlss в любой игре? Более того зеленые видимо забыли как работали первые версии dlss, и решили покудахтать над первой версии аналогичной технологии от амд. Такие клоуны.
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Axary
14:26
Правильно, зачем смотреть то, что показано на скрине, главное ведь написать, а в тему это или нет не важно. 420 ватт потребление для карты, которая в нормальных условиях кушает 300-320 ватт, вас конеч...
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xyligano
14:26
я тебе ещё разок поясню, но на этом всё: ввозом комплектующих в РФ занимается поставщик. крупных поставщиков в РФ условно пять штук. они не имеют право торговать с физлицами, а продают только другим ю...
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Иоанн Грозный
14:25
в смысле начинать? они уже пытались родить дискретку. и обосрались по полной, видать память короткая, решили повторить :D
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Женя Витязь
14:24
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LEVAK
14:23
Все зелёные настолько тупые что ли.
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
LEVAK
14:22
Если простой анализ для этого персонажа очень сложен, то ему место в школе, а не на форуме железок.
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
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