Недорогие и полезные товары с AliExpress: светодиодный ночник, ноутбук, экшн-камера и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Светодиодный ночник
Оригинальный и очень необычный ночник с радужным эффектом «Космонавт на облаке» продаётся в комплекте с пультом управления для выбора цвета свечения.
Ночник небольшой, но при этом количества света достаточно, чтобы осветить комнату, питается через USB и может быть отличным подарком родным и близким людям.
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Цена: US $21.19
Ноутбук
Ноутбук Teclast F7 Plus с 14-дюймовым дисплеем разрешением 1920 х 1080 точек имеет веб-камеру на 2 Мп, клавиатуру с подсветкой, Bluetooth, разъём мини-HDMI, два порта USB3.0 и 8 ГБ оперативной памяти.
Объём жесткого диска составляет 256 ГБ. За автономную работу устройства отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 10000 мАч. Ноутбук весит всего лишь 1.8 кг, поэтому его удобно брать с собой для работы или учёбы.
Цена: US $319.99
Беспроводная колонка
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Беспроводная колонка известного бренда GGMM оснащена двумя высокочастотными динамиками и двумя пассивными излучателями низких частот, обеспечивающими мощный звук Hi-Fi, чистое звучание и чёткие басы.
Устройство совместимо с Alexa и поддерживает подключение по Bluetooth и WiFi. Ёмкий аккумулятор на 6600 мАч позволяет колонке работать около 15 часов без подзарядки в автономном режиме.
Цена: US $96.11
Экшн-камера
12-мегапиксельная экшн-камера EKEN с высоким качеством съёмки Ultra HD, 4K и частотой кадров 30 FPS оснащена дисплеем на 2.0 дюйма и аккумулятором ёмкостью 1050 мАч.
Камера полностью водонепроницаемая и поддерживает TF-карты памяти до 32 ГБ и Wi-Fi. Также в комплекте идёт пульт дистанционного управления. В магазине доступны 10 вариантов товара.
Цена: US $31.99 - 68.99
Подставка для ноутбука
Складная подставка для ноутбука COOLCOLD шириной 26 см и длиной 42 см имеет многофункциональное назначение и может применяться в любых условиях. Кроме того, подставка оснащена настольным держателем, который легко регулируется и имеет противоскользящее покрытие.
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Светильник-увлажнитель воздуха
Ночник-увлажнитель воздуха выполнен в виде Луны на деревянной подставке и имеет объём 880 мл. Диаметр шара составляет 13 см. Объёма увлажнителя хватает на 8 часов, также его можно использовать как арома-диффузор.
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Цена: US $12.35 - 18.01
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