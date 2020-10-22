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Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильный ТВ-монитор, бюджетный смартфон и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

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Автомобильный козырёк с монитором

Чтобы в дороге пассажиры не скучали, можно приобрести необычный автомобильный ТВ-монитор в форме автомобильного козырька с TFT ЖК-экраном, способным воспроизводить всевозможный видео и аудиоконтент.

Основные преимущества устройства: дисплей на 9 дюймов с разрешением 800 х 480 пикселей, источник питания 12 В, видеоформаты PAL/NTSC, пульт дистанционного управления, меню на русском языке и невысокая стоимость.

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Цена: US $40.80 - 60.77

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Светодиодная гирлянда

Эта яркая, лёгкая и гибкая декоративная гирлянда безопасна в эксплуатации и имеет 8 различных режимов освещения, которые регулируются с комплектного пульта управления. Аксессуар идеально подойдёт для украшения дома, веранды, комнаты, сада и т.д.

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Гирлянда работает через USB-адаптер от 5 вольт, доступна разной длины на выбор и восьми цветов: белая, тёплая белая, многоцветная, синяя, зелёная, красная, фиолетовая и розовая.

Цена: US $5.11 - 8.76

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Смартфон Realme С3

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Бюджетный смартфон с 6,5-дюймовым экраном разрешением 1600 х 720 пикселей, ОЗУ 3 ГБ, ПЗУ 64 ГБ и NFC оснащён тройной основной камерой на 12 Мп, фронталкой на 5 Мп, сканером отпечатка пальца, слотом на 2 SIM и слотом под карту памяти Micro SD.

Гаджет работает на 8-ядерном процессоре и ёмком аккумуляторе на 5000 мАч. Экран смартфона защищён от царапин стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Цена: US $123.64

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Диспенсер для жидкого мыла

Такой диспенсер предназначен для жидкого мыла, шампуня и других моющих средств. Девайс сделан из прочного АБС-пластика, имеет настенное крепление, прозрачный корпус, большую удобную кнопку, ёмкость 300 мл и отлично подходит для ванной комнаты, кухни, офиса, школы, больницы, отеля или ресторана. 

В официальном магазине бренда BOSHARON предлагаются на выбор 13 вариантов комплектации товара и ускоренная доставка каждому покупателю.

Цена: US $12.05 - 25.51

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Рюкзак для ноутбука

Рюкзак Kingsons для ноутбука с вместимостью до 20 литров сделан из водонепроницаемого материала оксфорд и имеет встроенный USB-порт для удобной зарядки мобильных устройств. 

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Внутри рюкзака предусмотрено много отделений и карманов, поэтому он идеально подойдёт для школы, работы или путешествий. У продавца в наличии рюкзаки трёх цветов: тёмно-серый, светло-серый и светло-голубой.

Цена: US $33.66

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