Кварцевые водонепроницаемые мужские часы бренда KIMSDUN, в первую очередь, оценят по достоинству любители спорткаров, благодаря их стильному дизайну.

Креативная форма циферблата толщиной до 1,5 см, не только не отталкивает, а напротив притягивает внимание своей брутальностью, особенно учитывая, что этот элемент конструкции абсолютно не вредит водонепроницаемости аксессуара, который способен выдерживать погружение на глубину до 20 метров.

реклама

Цена: US $29.78

Посмотреть товар

Этот высокоточный прибор от Xiaomi измеряет вес с точностью до 0,1 грамма, диапазон измерения 0-3 кг.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Весы имеют эргономичный дизайн, все необходимые базовые функции, яркий дисплей, который легко мыть, а также сенсорное управление и встроенный аккумулятор. Продукты можно измерять в граммах, мл, кг, унциях и фунтах.

Цена: US $17.09

Посмотреть товар

реклама

Водонепроницаемые, противоскользящие перчатки Xiaomi с подогревом не позволят вашим рукам замёрзнуть даже в лютый мороз.

Перчатки имеют три температурных режима, которые греют от самых кончиков пальцев и до запястья. Кнопка питания находится на внешней стороне запястья, а на конце для плотного облегания можно стянуть резинку по руке.

Цена: US $43.99

Посмотреть товар

Такой дверной звонок позволит вам не только, не открывая двери, увидеть гостя, но и удалённо со смартфона по WiFi через приложение Mijia рассмотреть посетителя и поговорить с ним. Благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 5200 мАч устройство работает на одном заряде до 210 дней. Камера имеет высокое качество съёмки в 1080р.

Кроме того, устройство оснащено PIR-датчиком и если заметит кого-то в радиусе трёх метров, автоматически начнёт запись. Используя алгоритм распознавания по лицу Al, при посещении посторонних людей можно идентифицировать такие данные, как возраст и пол.

Цена: US $79.11

Посмотреть товар

реклама





Ещё одно полезное устройство от производителя Xiaomi – суперёмкий повербанк ZMI QB822 на 20000 мАч. Он оснащён двумя USB-портами стандарта A, портами Micro-USB и Type-c, информационной светодиодной индикацией, а также 9 режимами защиты, обеспечивающими полную безопасность для портативной батареи.

Из других преимуществ – поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, относительно малый вес 363 грамма и бесплатная доставка в течение 10 дней со склада в России.

Цена: US $31.90

реклама

Посмотреть товар

Данный SSD-диск, предназначенный для ноутбука и настольного компьютера, является представителем идеального соотношения «цена-качество», так как имеет вполне приемлемую стоимость, напрямую зависящую от выбранной конфигурации.

Представленный в нескольких объёмах памяти от 120 ГБ до 2 ТБ съёмный твердотельный накопитель KingDian имеет 2,5-дюймовый форм-фактор, интерфейс SATAIII и высокие показатели скорости чтения и записи.

реклама

Цена: US $12.51 - 185.87

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!