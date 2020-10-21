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Недорогие и полезные товары с AliExpress: спортивные часы, видеозвонок, кухонные весы и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

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Водонепроницаемые спортивные часы

Кварцевые водонепроницаемые мужские часы бренда KIMSDUN, в первую очередь, оценят по достоинству любители спорткаров, благодаря их стильному дизайну.

Креативная форма циферблата толщиной до 1,5 см, не только не отталкивает, а напротив притягивает внимание своей брутальностью, особенно учитывая, что этот элемент конструкции абсолютно не вредит водонепроницаемости аксессуара, который способен выдерживать погружение на глубину до 20 метров.

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Цена: US $29.78

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Кухонные весы

Этот высокоточный прибор от Xiaomi измеряет вес с точностью до 0,1 грамма, диапазон измерения 0-3 кг.

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Весы имеют эргономичный дизайн, все необходимые базовые функции, яркий дисплей, который легко мыть, а также сенсорное управление и встроенный аккумулятор. Продукты можно измерять в граммах, мл, кг, унциях и фунтах.

Цена: US $17.09

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Перчатки с подогревом

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Водонепроницаемые, противоскользящие перчатки Xiaomi с подогревом не позволят вашим рукам замёрзнуть даже в лютый мороз.

Перчатки имеют три температурных режима, которые греют от самых кончиков пальцев и до запястья. Кнопка питания находится на внешней стороне запястья, а на конце для плотного облегания можно стянуть резинку по руке.

Цена: US $43.99

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Видеозвонок

Такой дверной звонок позволит вам не только, не открывая двери, увидеть гостя, но и удалённо со смартфона по WiFi через приложение Mijia рассмотреть посетителя и поговорить с ним. Благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 5200 мАч устройство работает на одном заряде до 210 дней. Камера имеет высокое качество съёмки в 1080р. 

Кроме того, устройство оснащено PIR-датчиком и если заметит кого-то в радиусе трёх метров, автоматически начнёт запись. Используя алгоритм распознавания по лицу Al, при посещении посторонних людей можно идентифицировать такие данные, как возраст и пол.

Цена: US $79.11

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Повербанк

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Ещё одно полезное устройство от производителя Xiaomi – суперёмкий повербанк ZMI QB822 на 20000 мАч. Он оснащён двумя USB-портами стандарта A, портами Micro-USB и Type-c, информационной светодиодной индикацией, а также 9 режимами защиты, обеспечивающими полную безопасность для портативной батареи.

Из других преимуществ – поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, относительно малый вес 363 грамма и бесплатная доставка в течение 10 дней со склада в России.

Цена: US $31.90

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SSD-диск KingDian

Данный SSD-диск, предназначенный для ноутбука и настольного компьютера, является представителем идеального соотношения «цена-качество», так как имеет вполне приемлемую стоимость, напрямую зависящую от выбранной конфигурации.

Представленный в нескольких объёмах памяти от 120 ГБ до 2 ТБ съёмный твердотельный накопитель KingDian имеет 2,5-дюймовый форм-фактор, интерфейс SATAIII и высокие показатели скорости чтения и записи.

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Цена: US $12.51 - 185.87

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