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Данный набор получил отличную комплектацию: клеммы, термоусадочные трубки, изолента, крокодилы, хомуты, терминалы и разъёмы – здесь действительно есть всё, что требуется!

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А если учесть, что в комплекте прилагается прозрачный кейс для хранения и транспортировки, состоящий из двух частей, то это просто находка!

Цена: US $24.99 - 32.99

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Раскладка Xiaomi MIIIW, представленная в двух вариантах оттенков: чёрном и розовом, станет настоящим украшением рабочего стола, настолько стильной вышла эта модель.

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При этом аксессуар подойдёт не только для ПК, но и для мобильных гаджетов, клавиатура совместима со всеми популярными ОС, и имеет возможность беспроводного подключения через Wi-Fi или Bluetooth.

Цена: US $43.59 - 44.75

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Домашний проектор WZATCO C2 имеет высокое разрешение 1080р, яркость в 2,5 тыс. люмен и запас прочности 50000 часов.

Порадует и диагональ воспроизводимого контента, варьирующаяся в интервале 40-250 дюймов, да и интерфейс не подкачает, ведь на одинаково хорошо работающем в любое время суток устройстве предусмотрены все необходимые модули и порты, включая HDMI, VGA и USB.

Цена: US $209.38 - 292.90

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Бренд TEMIOV зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Вот и этот набор кухонных ножей компании, включивший себя 8 предметов, среди которых не только лезвия разного калибра, но и ножницы, мусат для заточки и удобная акриловая подставка, полностью оправдает доверие покупателя.

Возвращаясь к ножам, стоит отметить, что помимо универсального на 12,7 см, в комплекте можно найти фруктово-овощной нож на 9 см, поварской на 20 см и хлебный нож-пилку на 20 см, а также топорик на 16,5 см.

Цена: US $27.49

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В таком жилете не замёрзнешь, он работает в трех режимах, нагреваясь до 25, 35 и 45 градусов. Позаботились разработчики и о внешнем виде этой унисекс-модели, представив её в чёрном, красном и синем оттенках.

А вот внешнюю батарею питания не положили, следовательно, её придется покупать отдельно.

Цена: US $15.59

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