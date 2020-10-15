Недорогие и полезные товары с AliExpress: колонка-ночник, домашняя Wi-Fi камера, мини-проектор и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Точилка для ножей
Регулируемая ручная точилка для ножей обладает функцией двойной заточки, включая шлифовку лезвия.
Точильные камни из цементированного или керамического материала не тупятся, тогда как корпус девайса не царапается, не стирается и не скользит в руках, предотвращая различные инциденты на кухне.
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Цена: US $8.85
Колонка-ночник
Гибридная модель Xiaomi Velev V06 способна выполнять функцию колонки и ночника, имея три рабочих режима: холодный, нейтральный и теплый.
Имеется и таймер автоотключения, который можно выставить на 0,5, 1 и 1,5 часа, а также удобное и простое управление. К прочим фишкам стоит отнести синхронизацию со смартфоном и возможность выставления успокаивающей музыки и/или картинки.
Цена: US $54.23
Светодиодный мини-проектор
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Несмотря на свои скромные габариты FHD-проектор Xiaomi Wanbo T2 Free может проецировать картинку с диагональю от 40 до 120 дюймов, для чего придется разместить его на расстоянии в 1,5-3 метра от стены или другой поверхности.
Среди прочих плюсов – яркость в 150 ANS люмен, два динамика на 3 Вт, пульт ДУ в комплекте, HDMI, USB, AV и запас прочности LED-лампы в 20 тысяч часов.
Цена: US $95.30
Домашняя Wi-Fi камера
Эта камера примечательна способностью идентификации людей посредством искусственно-интеллектуальных технологий.
Помимо прочего, устройство работает в высоком разрешении 1080р, давая четкую картинку круглые сутки благодаря ИК-алгоритмам, и охватывая широкое пространство за счет 131-градусного обзора. И в случае чего моментально сработает сигнал тревоги.
Цена: US $39.06
Охлаждающая подставка для ноутбука
На ноутбуке слабенький кулер или полное его отсутствие? Тогда имеет смысл обзавестись этой универсальной подставкой, оборудованной шестью охлаждающими вентиляторами и яркой подсветкой.
Для удобства можно регулировать наклон, не боясь опрокидывания ПК, для чего предусмотрено специальное ограждение.
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Цена: US $31.18
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