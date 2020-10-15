На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Регулируемая ручная точилка для ножей обладает функцией двойной заточки, включая шлифовку лезвия.

Точильные камни из цементированного или керамического материала не тупятся, тогда как корпус девайса не царапается, не стирается и не скользит в руках, предотвращая различные инциденты на кухне.

реклама

Цена: US $8.85

Посмотреть товар

Гибридная модель Xiaomi Velev V06 способна выполнять функцию колонки и ночника, имея три рабочих режима: холодный, нейтральный и теплый.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Имеется и таймер автоотключения, который можно выставить на 0,5, 1 и 1,5 часа, а также удобное и простое управление. К прочим фишкам стоит отнести синхронизацию со смартфоном и возможность выставления успокаивающей музыки и/или картинки.

Цена: US $54.23

Посмотреть товар

реклама

Несмотря на свои скромные габариты FHD-проектор Xiaomi Wanbo T2 Free может проецировать картинку с диагональю от 40 до 120 дюймов, для чего придется разместить его на расстоянии в 1,5-3 метра от стены или другой поверхности.

Среди прочих плюсов – яркость в 150 ANS люмен, два динамика на 3 Вт, пульт ДУ в комплекте, HDMI, USB, AV и запас прочности LED-лампы в 20 тысяч часов.

Цена: US $95.30

Посмотреть товар

Эта камера примечательна способностью идентификации людей посредством искусственно-интеллектуальных технологий.

Помимо прочего, устройство работает в высоком разрешении 1080р, давая четкую картинку круглые сутки благодаря ИК-алгоритмам, и охватывая широкое пространство за счет 131-градусного обзора. И в случае чего моментально сработает сигнал тревоги.

Цена: US $39.06

Посмотреть товар

На ноутбуке слабенький кулер или полное его отсутствие? Тогда имеет смысл обзавестись этой универсальной подставкой, оборудованной шестью охлаждающими вентиляторами и яркой подсветкой.

Для удобства можно регулировать наклон, не боясь опрокидывания ПК, для чего предусмотрено специальное ограждение.

реклама





Цена: US $31.18

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!