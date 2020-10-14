Недорогие и полезные товары с AliExpress: тактический складной нож, HDMI‑кабель, зарядное устройство и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Тактический складной нож
Универсальный тактический нож PEGASI E-zdd5 имеет множество преимуществ, начиная с компактного складного форм-фактора и заканчивая износостойкостью.
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Полная длина ножа составляет 25 см, длина лезвия – 9,8 см, а толщина – 1,2 см при ширине 3,8 см. Лезвие сделано из нержавеющей стали твёрдостью 58 HRC, а рукоятка выполнена из прочного дерева.
Цена: US $12.03Посмотреть товар
HDMI‑кабель
Даже самый слабенький интерфейс устройства можно улучшить за счет HDMI‑кабеля Ugreen. Позолоченные контакты, защищающая провода от перекручивания и повреждений нейлоновая оплетка, поддержка формата 4K с 60-герцовой частотой и две конфигурации интерфейса HDMI 2-го и 1,4-го поколения на выбор – коннекторы получились действительно очень годными. Кроме того, продавец предлагает несколько длин от 0,5 до 15 м.
Цена: US $3.14 - 53.09
Зарядное устройство
Аксессуар Sofirn – это не просто зарядка, а самый настоящий хаб на 8 портов и соответствующее им количество аккумуляторных батарей Ni-MH или NiCd-стандарта (тип AA и AAA).
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Для того чтобы контролировать все процессы, предусмотрена LED-индикация, которая перезапускается через каждую минуту для сканирования состояния АКБ. Также на выбор предлагаются концентраторы, работающие от обычной розетки или через USB.
Цена: US $7.56 - 7.99
Камера видеонаблюдения
Благодаря своему поворотному механизму, эта камера способна охватывать довольно широкое пространство, попутно обеспечивая 2-стороннюю аудиосвязь.
Есть здесь и чувствительный датчик движения, и ИК-порт, и беспроводной Wi-Fi-модуль. Так же предусмотрена защита от воды стандарта IPX7.
Цена: US $28.79 - 50.87
Повербанк с солнечной панелью
Вот уж где экономичная зарядка – восполняет цикл устройства, просто лежа на солнце. Мало того, наличие 4-х USB-портов на его борту даёт возможность заряжать сразу несколько гаджетов, тогда как microUSB и USB-C позволяют подключаться к общей электросети.
Цена: US $18.52
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Набор отвёрток
Чего только не входит в этот мега-набор, ведь только отверток здесь 31 при 62 битах. И это не считая всевозможных удлинителей и прочих аксессуаров. Есть здесь и эргономичная подставка-органайзер из пластика, благодаря которой уж точно ничего не потеряется.
Цена: US $42.24 - 81.24
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