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Одна из самых узнаваемых достопримечательностей с далекого острова Пасхи теперь сможет украсить любой рабочий стол.

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При этом кроме эстетической нагрузки статуэтка получила ещё и нагрузку функциональную, то есть она пригодна также для использования в качестве подставки, мини-кашпо или для хранения разной мелочовки.

Цена: US $24.26

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Смарт-зеркало CTL305 не потеет, горит светодиодной подсветкой по периметру и оснащено модулем Bluetooth, обеспечивающим коннект с различными гаджетами.

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Кроме того, модельный ряд предусматривает зеркала горизонтальной и вертикальной ориентации на выбор, при этом некоторые из них отображают температуру, время и дату.

Цена: US $88.23 - 208.76

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Несмотря на свои скромные габариты, модель игровой консоли ANBERNIC RG350 получила встроенное хранилище на 16 ГБ, которое можно расширить до 128 ГБ.

Кроме того, универсальный геймпад поддерживает все популярные форматы воспроизведения, в том числе аудио MP3 и режим чтения.

Цена: US $79.54 - 84.57

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Уникальные внутриканальные наушники AIKSWE, которые передают звук в глубину уха и тем самым позволяют слышать всё происходящее вокруг – это идеальное устройство для спортсменов и автомобилистов.

Автономность гарнитуры обеспечивается встроенными аккумуляторами ёмкостью по 150 мАч на каждом наушнике, их хватит на 5-6 часов с последующим 1,5-часовым перерывом на подзарядку.

Цена: US $18.80

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Отличный современный смартфон Blackview A80 Pro с большим экраном на 6,49 дюйма, 8-ядерным процессором Helio P25, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Гаджет работает на ОС Android 9.0 Pie, оснащён неплохими камерами: основной на 13 Мп (Sony 258) + 2 Мп + 0,3 Мп + 0,3 Мп и 8-мегапиксельной фронталкой. За автономность смартфона отвечает ёмкий аккумулятор на 4680 мАч.

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Цена: US $99.99м

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Такой компактный портативный SSD-накопитель, который совместим со всеми популярными ОС, никогда не помешает, тем более что можно приобрести устройство с разными объёмами памяти – на 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.

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Помимо этого, укомплектованный кабелем, инструкцией и чехлом для хранения SSD имеет износостойкий металлический корпус и отличные параметры передачи данных: чтение информации 500 МБ/с, а запись – 440 МБ/с.

Цена: US $86.39 - 239.99

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