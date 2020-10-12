На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Набор инструментов от лучшего китайского производителя позволит выполнять работу любой сложности в гараже и дома.

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В комплект входит 77 единиц, начиная с отверток и плоскогубцев и заканчивая молотком и канцелярским ножом, поэтому каждый мастер найдет в нем все необходимое.

Цена: US $28.99 - 101.99

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Аксессуар от Baseus станет незаменимым помощником автомобилиста, предоставляя ему возможность пользоваться навигатором или отвечать на звонки непосредственно во время движения.

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Порадует и универсальность – держатель подойдет для смартфонов с диагональю в 4,7-6,5 дюйма, он выполнен из надежного металлического сплава с прорезиненными вставками, предотвращающими появление царапин на корпусе мобильного устройства. Есть здесь и удобный шарнирный механизм, обеспечивающий поворот на 360 градусов.

Цена: US $9.99

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Модель 70mai Dash Cam Pro обладает массой преимуществ, среди которых работа в разрешении 1944р вне зависимости от времени суток, широкоугольный обзор в 140 градусов, а также автокорректировка режима съемки в зависимости от погодных условий.

И это еще не все, регистратор может вести круглосуточную запись на парковке, а также помогать придерживаться своей полосы.

Цена: US $56.99 - 80.36

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Сегодня вовсе не обязательно тратиться на множество дорогостоящих приборов измерения физиологических показателей, ведь вместо этого можно ограничиться одним пульсоксиметром.

Миниатюрное приспособление способно в считанные секунды определять такие важные параметры, как уровень кислорода в крови, частота сердечных сокращений и пульс, в случае необходимости выдавая даже некое подобие кардиограммы.

Цена: US $6.47 - 9.09

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Отличная гарнитура от Blitzwolf, способная качать контент по воздуху благодаря оснащению топовым передатчиком Bluetooth 5-го поколения.

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Удобное сенсорное управление сделает прослушивание еще более комфортным, тогда как предусмотренная на борту емкая батарея на 2600 мАч обеспечит внушительную автономность и возможность использования комплектного кейса для зарядки другой мелкой мобильной электроники.

Цена: US $28.71

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Ножи подойдут для кухни, они имеют безупречный состав из немецкой молибден-ванадиевой стали немецкого производства, прочную ручку из ABS-пластика и удобный хват.

Длина лезвий этих двух ножей соответствует 170 и 178 см, и поверьте, этого будет более чем достаточно для успешного разделывания мяса и рыбы.

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Цена: US $14.10 - 14.62

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