Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, смарт-видеорегистратор, пульсоксиметр и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор инструментов WorkPro
Набор инструментов от лучшего китайского производителя позволит выполнять работу любой сложности в гараже и дома.
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В комплект входит 77 единиц, начиная с отверток и плоскогубцев и заканчивая молотком и канцелярским ножом, поэтому каждый мастер найдет в нем все необходимое.
Цена: US $28.99 - 101.99
Держатель для смартфона
Аксессуар от Baseus станет незаменимым помощником автомобилиста, предоставляя ему возможность пользоваться навигатором или отвечать на звонки непосредственно во время движения.
Порадует и универсальность – держатель подойдет для смартфонов с диагональю в 4,7-6,5 дюйма, он выполнен из надежного металлического сплава с прорезиненными вставками, предотвращающими появление царапин на корпусе мобильного устройства. Есть здесь и удобный шарнирный механизм, обеспечивающий поворот на 360 градусов.
Цена: US $9.99
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Смарт-видеорегистратор
Модель 70mai Dash Cam Pro обладает массой преимуществ, среди которых работа в разрешении 1944р вне зависимости от времени суток, широкоугольный обзор в 140 градусов, а также автокорректировка режима съемки в зависимости от погодных условий.
И это еще не все, регистратор может вести круглосуточную запись на парковке, а также помогать придерживаться своей полосы.
Цена: US $56.99 - 80.36
Пульсоксиметр
Сегодня вовсе не обязательно тратиться на множество дорогостоящих приборов измерения физиологических показателей, ведь вместо этого можно ограничиться одним пульсоксиметром.
Миниатюрное приспособление способно в считанные секунды определять такие важные параметры, как уровень кислорода в крови, частота сердечных сокращений и пульс, в случае необходимости выдавая даже некое подобие кардиограммы.
Цена: US $6.47 - 9.09
Беспроводные наушники
Отличная гарнитура от Blitzwolf, способная качать контент по воздуху благодаря оснащению топовым передатчиком Bluetooth 5-го поколения.
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Удобное сенсорное управление сделает прослушивание еще более комфортным, тогда как предусмотренная на борту емкая батарея на 2600 мАч обеспечит внушительную автономность и возможность использования комплектного кейса для зарядки другой мелкой мобильной электроники.
Цена: US $28.71
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Кухонные ножи
Ножи подойдут для кухни, они имеют безупречный состав из немецкой молибден-ванадиевой стали немецкого производства, прочную ручку из ABS-пластика и удобный хват.
Длина лезвий этих двух ножей соответствует 170 и 178 см, и поверьте, этого будет более чем достаточно для успешного разделывания мяса и рыбы.
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Цена: US $14.10 - 14.62
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