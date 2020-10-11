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С этой точилкой можно будет навсегда позабыть о проблеме тупых ножей и не только, ведь ее нестандартная конфигурация позволит обрабатывать любое острие, даже если речь идет об отвертках и ножницах.

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Стоит недорого и не тупится – действительно, полезное приобретение.

Цена: US $7.42 - 29.66

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Увеличительный прибор с режимом FHD-съемки и 220-кратным зумом подойдет не только для любительских опытов, но и для научной работы. Возможность расширения встроенного хранилища до 32 Гб позволит хранить записи всех экспериментов, а удобный пульт ДУ – управлять этим контентом и прибором в целом.

Кроме того, есть возможность подсветить процесс, если дополнительно приобрести набор LED-ламп.

Цена: US $60.04 - 82.84

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Термос лишним не бывает, особенно если использовать "умное" устройство Viomi Travel Electric Cup на 400 мл с 300-ваттной мощностью, которой хватит для того, чтобы закипятить воду за 6-8 минут.

Да, работает термос от сети, но только при использовании его в качестве чайника. В то же время его корпус способен сохранять тепло в течение 12 часов, оставаясь горячим первые 3 часа. Для этого разработчиками была использована нержавейка маркировки AISI 304, облицованная HIPS-пластиком, предотвращающим ожоги.

Цена: US $24.73

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Универсальное приспособление, которое пригодится не только профессиональным строителям, но и простым любителям. Сама лента с магнитным фиксатором рассчитана на измерения до 5 метров, тогда как использование лазерного луча позволяет увеличивать заданную величину до 40-60 м, в зависимости от выбранной модели.

Также возможен автоматический расчет таких параметров, как площадь помещения, с выведением полученных цифр на предусмотренный здесь же ЖК-экран.

Цена: US $36.00 - 43.20

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Отличное мобильное устройство Vivo iQoo Z1x за свою цену, построенное на высокопроизводительном процессоре Snapdragon 765G с 6-гигабайтной оперативкой и встроенным хранилищем на 64 Гб.

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Порадует пользователей и наличие модуля бесконтактной оплаты NFC, и качество тройной камеры с разрешением на 48, 2 и 2 Мп, как, впрочем, и фронталки с ее 16-мегапиксельной матрицей. Кроме того, аппарат получился очень автономным, имея на борту АКБ на 5000 мАч.

Цена: US $259.85 - 269.48

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