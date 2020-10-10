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Недорогие и полезные товары с AliExpress: японские ножи, умная розетка, беспроводные наушники и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Японские ножи

Эффектные японские ножи с лазерным узором сделаны из высокоуглеродистой нержавеющей стали 7CR17 440C. Твёрдость лезвия составляет 56-58 HRC.  

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Рукоятки выполнены из нержавеющей стали марки 304. Ножи лёгкие, удобно лежат в руке и имеют хорошую первоначальную заточку.

Цена: US $8.00 - 23.99

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Умная розетка

Смарт-розетка Xiaomi поддерживает беспроводное WiFi-подключение, работает с приложением Mi Home и управляется как со смартфона, так и голосом: предусмотрены помощники Google assistant и Alexa. 

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Электронное устройство легко настраивается и совместимо с операционными системами Android 4.4, iOS 9.0 и выше.

Цена: US $15.99

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Смарт-часы

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Популярные часы Amazfit Bip известны всем своей высокой автономностью: после одного полного заряда гаджет способен работать около 45 дней. 

Смарт-часы оснащены модулем GPS, благодаря чему их можно использовать в качестве трекера без применения смартфона, и имеют защиту от воды IP68 и стандартный набор функций: шагомер, мониторинг ритмов сердца, состояния сна, будильник, приём сообщений и уведомление о входящих звонках на смартфоне.

Цена: US $51.99

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Беспроводные наушники

Наушники 1MORE от компании Xiaomi обладают автономностью около 7 часов при эксплуатации на 50% громкости, поддерживают технологию быстрого заряда и оснащены микрофоном, кнопками управления (регулировка громкости, переключение музыкальных треков, включение/выключение, управление звонками с синхронизированного смартфона) и разъёмом Type-С.

Благодаря предусмотренному производителем кодеку Bluetooth - LDAC, звучание в наушниках качественное, без эха и с отличной детализацией высоких и низких частот.

Цена: US $29.92

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ТВ-приставка

Приставка Xiaomi Mi TV Stick поддерживает воспроизведение в разрешении 2К (1920 х 1080 пикселей), оснащена 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, Bluetooth 4.2 и работает на 4-ядерном процессоре Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц под управлением операционной системы Android 9.0. 

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Кроме того, устройство имеет функцию Chromecast, которая служит для передачи видео и фотоконтента с сопряжённого смартфона, и такие стандартные для медиаприставок приложения, как YouTube, Google Play, Prime video, Netflix и др.

Цена: US $35.69 - 49.98

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Портативная рация

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Компактная рация от Xiaomi с поддержкой Bluetooth 4.2, функциями FM-радио, RDS-сообщений и возможностью делиться своим местоположением работает от одной подзарядки до 16 часов в активном режиме эксплуатации.

Рации очень стильные, настраиваются и обновляются через приложение, которое можно скачать через QR-код из инструкции к товару.

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Цена: US $38.42

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kiberman
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kiberman
08:37
Затраты на RnD отдел АМД растут, в связи с успешной конкуренцией. Отсюда и затраты отбивать надо. Да и рынок не даст цены поставить ниже. Если 5800xs/5900x будет быстрее текущего Интела 10-ой сери...
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kiberman
08:34
Ожидаемо, 8нм как и говорил ранее- не взлетел. Кидок всех кто купил на старте.
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BigCar
08:34
Яснопонятно... Купить полноценную 7 нм RTX 3080 с 20 Гб памяти получится в лучшем случае весной, а может быть только летом. А уже осенью выйдет Hopper.
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t-dirt
08:31
ба, а какже работа?? ведь ни для кого не секрет, что ризены покупаются не сток для игорей, скок для работы! и как работать на 4 ядрах?? ведь ни для кого не секрет что амд за многоядерность, не то што ...
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