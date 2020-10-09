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Новый мультиметр Xiaomi Sata с полным диапазоном защиты от перегрузки поможет измерить напряжение, переменный/постоянный ток, сопротивление, ёмкость и заряд аккумулятора.

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Девайс оснащён большим ЖК-дисплеем для удобного считывания данных и двумя щупами. Прибор очень маленький, поэтому его можно положить в карман и легко носить с собой.

Цена: US $17.75

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Портативная паяльная станция JCD с оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается точная температура нагрева. Выходная мощность паяльника составляет 80 Вт, а диапазон температур - от 180 C до 500 C.

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Паяльный прибор имеет компактный дизайн и низкий уровень шума. Для заказа доступны четыре варианта комплектации и два с электрическим напряжением 100-120 В или 220-240 В.

Цена: US $20.39 - 45.89

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Портативный сабвуфер SADA D-205 с двумя колонки имеет выходную мощность 3 Вт и подойдёт для компьютера, ноутбука, телефона или плеера. Звук очень хорошего качества, с глубокими сильными басами.

Кроме подключения через USB-кабель, длина которого составляет 1 метр, в колонках предусмотрен стандартный 3,5-миллиметровый штекер для подключения вышеуказанных устройств. В магазине на выбор доступны четыре цвета.

Цена: US $18.69 - 18.91

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Пусковой стартер производства Xiaomi служит для оперативного запуска двигателя машины в экстренной ситуации, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжена вследствие долгого простоя (5-8 дней), или из-за включенной автомагнитолы, фар и так далее.

Если такая ситуация приключилась с вами, то подсоединив пусковой стартер 70mai ёмкостью 11000 мАч к аккумулятору, вы быстро и без труда вернёте автомобиль к «жизни».

Цена: US $52.99 - 58.29

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Светодиодный светильник Ousam LED на солнечных батареях работает около 10 часов. Батареи можно поворачивать на 180 градусов. Лампы отлично подойдут для освещения сада или гаража. К заказу доступен в двух вариантах.

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Цена: US $19.27 - 28.92

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Игровая проводная мышь Seatey с 7 программируемыми кнопками и красивой светодиодной подсветкой – это отличный вариант для любого геймера! Оптическое разрешение составляет от 250 до 4000 точек на дюйм, частота обновления – 6600FPS.

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У продавца в наличии восемь вариантов товара. Кроме того, есть возможность заказа со склада в Российской Федерации.

Цена: US $8.49 - 12.79

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