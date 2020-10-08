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Этот набор многофункциональных инструментов от китайского производителя YINLONGDAO выполнен из хромованадиевой стали. Набор укомплектован большим количеством разнообразных гаечных трещоточных ключей.

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Все инструменты разложены в пластиковом чемоданчике для транспортировки и хранения. Такой набор подходит для ремонта автомобилей и различной техники. В магазине на выбор предлагаются девять вариантов комплектации товара.

Цена: US $19.65 - 146.90

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Мощный мини-компьютер 10-го поколения бренда XCY с процессором Intel Core i7 оснащён жестким диском SSD от 128 ГБ до 1 ТБ на выбор.

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Также можно выбрать оперативную память: от 4 ГБ 32 ГБ DDR4 и разные процессоры: i7-10510U, i7-8550U, i5-8250U или i7-7500U. Графика - 4K 60fps.

Цена: US $296.62 - 672.87

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Домашняя камера TTVXO с высоким разрешением 1080P и обнаружением движения легко подключается и управляется с помощью телефона и специального приложения.

Головка камеры вращается на 350°. Камера поможет следить за вашими детьми и домашними животными.

Цена: US $6.98 - 20.88

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Смартфон Cubot P40 укомплектован 4-ядерным процессором, оперативной памятью 4 ГБ и имеет экран 6,2 дюйма с разрешением 1520 x 720 пикселей.

Кроме того, у смартфона четыре задние камеры на 12 Mп + 5 Mп + 2.0 Mп + 0.3 Мп и аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч. На выбор доступны смартфоны трёх цветов: чёрный, голубой и зелёный.

Цена: US $106.27 - 115.31

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Усилитель сигнала сотовой связи Lintratek KW16L оснащён ЖК-дисплеем, на котором отображается текущее состояние сигнала, он работает на частоте WCDMA 2100 МГц и обеспечивает одновременное усиление голосовой связи и 4G интернет-соединения. Коэффициент усиления антенны составляет 65 дБ.

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Устройство позволяет покрыть до 500 квадратных метров в зависимости от мощности антенны, препятствий, качества и длины соединительного кабеля.

Цена: US $52.99

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Флеш-накопитель Suntrsi с металлическим водонепроницаемым корпусом и портом USB 2,0 имеет ёмкость от 4 ГБ до 128 ГБ на выбор.

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Флешка идеально подходит для всех устройств, она небольшая и её удобно везде брать с собой. Также можно прикреплять к брелокам. У продавца доступны флешки двух цветов: серебристая и чёрная.

Цена: US $4.27 - 12.41

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