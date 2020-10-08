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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, мини-компьютер, камера видеонаблюдения и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Набор инструментов 

Этот набор многофункциональных инструментов от китайского производителя YINLONGDAO выполнен из хромованадиевой стали. Набор укомплектован большим количеством разнообразных гаечных трещоточных ключей.

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Все инструменты разложены в пластиковом чемоданчике для транспортировки и хранения. Такой набор подходит для ремонта автомобилей и различной техники. В магазине на выбор предлагаются девять вариантов комплектации товара.

Цена: US $19.65 - 146.90

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Мини-компьютер 

Мощный мини-компьютер 10-го поколения бренда XCY с процессором Intel Core i7 оснащён жестким диском SSD от 128 ГБ до 1 ТБ на выбор. 

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Также можно выбрать оперативную память: от 4 ГБ 32 ГБ DDR4 и разные процессоры: i7-10510U, i7-8550U, i5-8250U или i7-7500U. Графика - 4K 60fps.

Цена: US $296.62 - 672.87

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Камера видеонаблюдения 

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Домашняя камера TTVXO с высоким разрешением 1080P и обнаружением движения легко подключается и управляется с помощью телефона и специального приложения. 

Головка камеры вращается на 350°. Камера поможет следить за вашими детьми и домашними животными.

Цена: US $6.98 - 20.88

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Смартфон Cubot P40 

Смартфон Cubot P40 укомплектован 4-ядерным процессором, оперативной памятью 4 ГБ и имеет экран 6,2 дюйма с разрешением 1520 x 720 пикселей.

 

Кроме того, у смартфона четыре задние камеры на 12 Mп + 5 Mп + 2.0 Mп + 0.3 Мп и аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч. На выбор доступны смартфоны трёх цветов: чёрный, голубой и зелёный.

Цена: US $106.27 - 115.31

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Усилитель сигнала сотовой связи 

Усилитель сигнала сотовой связи Lintratek KW16L оснащён ЖК-дисплеем, на котором отображается текущее состояние сигнала, он работает на частоте WCDMA 2100 МГц и обеспечивает одновременное усиление голосовой связи и 4G интернет-соединения. Коэффициент усиления антенны составляет 65 дБ.

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Устройство позволяет покрыть до 500 квадратных метров в зависимости от мощности антенны, препятствий, качества и длины соединительного кабеля.

Цена: US $52.99

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Флеш-накопитель

Флеш-накопитель Suntrsi с металлическим водонепроницаемым корпусом и портом USB 2,0 имеет ёмкость от 4 ГБ до 128 ГБ на выбор. 

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Флешка идеально подходит для всех устройств, она небольшая и её удобно везде брать с собой. Также можно прикреплять к брелокам. У продавца доступны флешки двух цветов: серебристая и чёрная.

Цена: US $4.27 - 12.41

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