Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальный повербанк, кардридер, SMD-тестер и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
HDMI-KVM переключатель
Переключатель Unnlink 2X1 служит для одновременного подключения одного комплекта периферии (монитор, клавиатура, мышь) сразу к нескольким ПК или ноутбукам.
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Например, если вы работаете на одном компьютере, но вдруг потребовался другой, а у вас в наличии только одна клавиатура и мышь, то такой девайс как раз поможет в данной ситуации.
Больше не потребуется каждый раз возиться с проводами, теперь достаточно переключения одной кнопкой. Есть возможность заказать бесплатную доставку со склада в Российской Федерации.
Цена: US $17.99
Универсальный повербанк
Это самый продуманный внешний аккумулятор из имеющихся в сегодня в продаже повербанков, в его корпусе предусмотрена вилка (можно выбрать европейскую) для зарядки самого устройства. Кроме того, одна из сторон корпуса является площадкой для беспроводной подзарядки смартфонов.
Также повербанк FERISING оснащён двумя кабелями - Type-C для андроид-смартфонов и Lightning для айфонов. Для зарядки других устройств имеется два дополнительных USB-разъёма. Ёмкость аккумулятора составляет 10000 мАч.
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Цена: US $37.20 - 44.40
Кардридер
Необычный кардридер производства известной китайской компании Baseus представляет собой компактный девайс, состоящий из двух частей, которые соединяются между собой оранжевым мини-кабелем и оснащены разъёмами USB и USB TypeC.
Данные разъёмы кардридера предназначены для подключения как к компьютеру, так и к смартфону. Кроме того, в устройстве предусмотрены слоты под карты памяти стандарта SD и MicroSD.
Цена: US $14.99
SMD-тестер
Специализированный мультиметр оснащён мини-пинцетом и применяется для проведения измерений сопротивления резисторов, ёмкости конденсаторов в монтаже микросхем, а также для проверки целостности электрической цепи и тестирования диодных устройств.
Выбор предела измеряемых мультиметром величин осуществляется автоматически, а переключение между режимами «включить/выключить» путём нажатия и удержания кнопки «F».
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Цена: US $21.12
FM-модулятор
Модулятор Baseus выполнен в компактном стильном корпусе, который можно разместить в любом удобном месте автомобиля. Штекер модулятора имеет дополнительно два разъёма USB, к которым можно подключить смартфон, планшет и автоаксессуары, вроде навигаторов и регистраторов.
С помощью этой модели можно проигрывать музыку с USB-флешки и карты памяти MicroSD. В устройстве имеется модуль Bluetooth, благодаря чему можно слушать музыку прямо со смартфона и отвечать на звонки.
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Цена: US $13.99
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