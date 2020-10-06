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Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальный повербанк, кардридер, SMD-тестер и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

HDMI-KVM переключатель

Переключатель Unnlink 2X1 служит для одновременного подключения одного комплекта периферии (монитор, клавиатура, мышь) сразу к нескольким ПК или ноутбукам. 

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Например, если вы работаете на одном компьютере, но вдруг потребовался другой, а у вас в наличии только одна клавиатура и мышь, то такой девайс как раз поможет в данной ситуации. 

Больше не потребуется каждый раз возиться с проводами, теперь достаточно переключения одной кнопкой. Есть возможность заказать бесплатную доставку со склада в Российской Федерации.

Цена: US $17.99

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Универсальный повербанк

Это самый продуманный внешний аккумулятор из имеющихся в сегодня в продаже повербанков, в его корпусе предусмотрена вилка (можно выбрать европейскую) для зарядки самого устройства. Кроме того, одна из сторон корпуса является площадкой для беспроводной подзарядки смартфонов.

Также повербанк FERISING оснащён двумя кабелями - Type-C для андроид-смартфонов и Lightning для айфонов. Для зарядки других устройств имеется два дополнительных USB-разъёма. Ёмкость аккумулятора составляет 10000 мАч.

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Цена: US $37.20 - 44.40

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Кардридер

Необычный кардридер производства известной китайской компании Baseus представляет собой компактный девайс, состоящий из двух частей, которые соединяются между собой оранжевым мини-кабелем и оснащены разъёмами USB и USB TypeC. 

Данные разъёмы кардридера предназначены для подключения как к компьютеру, так и к смартфону. Кроме того, в устройстве предусмотрены слоты под  карты памяти стандарта SD и MicroSD.

Цена: US $14.99

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SMD-тестер

Специализированный мультиметр оснащён мини-пинцетом и применяется для проведения измерений сопротивления резисторов, ёмкости конденсаторов в монтаже микросхем, а также для проверки целостности электрической цепи и тестирования диодных устройств.

Выбор предела измеряемых мультиметром величин осуществляется автоматически, а переключение между режимами «включить/выключить» путём нажатия и удержания кнопки «F».

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Цена: US $21.12

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FM-модулятор

Модулятор Baseus выполнен в компактном стильном корпусе, который можно разместить в любом удобном месте автомобиля. Штекер модулятора имеет дополнительно два разъёма USB, к которым можно подключить смартфон, планшет и автоаксессуары, вроде навигаторов и регистраторов.

С помощью этой модели можно проигрывать музыку с USB-флешки и карты памяти MicroSD. В устройстве имеется модуль Bluetooth, благодаря чему можно слушать музыку прямо со смартфона и отвечать на звонки.

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Цена: US $13.99

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